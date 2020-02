TERMOLI. Altra importante vittoria dello studio legale degli avvocati Daniele Di Vito e Gasperina Di Brino in materia di risarcimento del danno per eventi legati a fenomeni di allagamenti dipesi da omessa manutenzione dei corsi d’acqua. Infatti, nella giornata di lunedì, il Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, ha condannato, in sede di ottemperanza al giudicato civile, la Regione Molise a risarcire una considerevole somma in favore di alcune ditte di Campomarino che avevano visto letteralmente distrutti i macchinari e i locali delle proprie aziende a seguito dell’allagamento dipeso dalla fuoriuscita di una notevole quantità di acqua per l’omessa manutenzione dei canali ivi adiacenti.

Il Tar Campania ha ingiunto alla Regione Molise di pagare le somme dovute oltre interessi legali, prevedendo altresì la nomina del Prefetto di Campobasso quale Commissaria ad Acta che dovrà dare corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, ponendo parimenti a carico della Regione Molise le spese dovute per il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad Acta per l’eventuale espletamento dell’incarico. Grande soddisfazione esprimono i due legali patrocinatori della causa Daniele Di Vito e Gasperina Di Brino le cui battaglie contro gli enti pubblici per il conseguimento del giusto ristoro derivante dalla omessa manutenzione dei corsi d’acqua si fanno sempre più numerose risultando pienamente satisfattive dei giusti diritti dei propri assistiti. Interpellati telefonicamente dichiarano di attendere ora che i propri assistiti vengano risarciti nel breve, spiacenti in difetto di dover ricorrere al Prefetto di Campobasso per l’attivazione dei poteri sostitutivi con i consequenziali costi aggiuntivi che saranno a esclusivo carico della Regione Molise.

La somma a cui è stata condannata la Regione Molise ammonta a circa 70mila euro, metà dell’importo totale, l’altra è stata già versata dal Consorzio di Bonifica.