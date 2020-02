TERMOLI. Obiettivo verde pubblico: tre parchi urbani, nuove piante e la candidatura ad un premio.

Termoli sarà più verde grazie al progetto per la salvaguardia del verde pubblico. Da una parte progetti di piantumazione di nuovi alberi, con la creazione di ben tre parchi urbani, dall’altra interventi di riqualificazione e manutenzione delle aree verdi già presenti in città. Il progetto è stato oggetto della Quarta Commissione (Ambiente) presieduta dal dottor Costanzo Pinti che, assieme a Marco Maio, direttore esecutivo del contratto di manutenzione del verde pubblico che ha fatto il punto sulle azioni messe in atto in città.

A colpire è stato l’abbattimento di ben 16 pini nel parcheggio antistante gli stabilimenti balneari a Rio Vivo. Operazione necessaria per evitare che cadessero su auto o persone in transito, come delucidato dal dottor Maio: “I pini sono maggiormente sottoposti al vento. La loro debolezza sta nel tronco che, alla base, si stringe a mo’ di imbuto e le radici si aggrovigliano fra loro, strozzandosi e portando la pianta a spezzarsi”. Al loro posto, però, si provvederà a piantumare circa 30 nuovi alberi, tipici della macchia mediterranea, come i latifoglie che raggiungono un’altezza massima di due o tre metri. Stessa azione è stata messa in atto nella zona dell’ex istituto Nautico dove, durante il maltempo di inizio febbraio, la strada è stata momentaneamente chiusa a causa della caduta di un pino marittimo e sono state eliminate le piante inclinatisi o distaccatesi dal terreno.

Le uniche piante a non soffrire il vento sono proprio le palme tra cui quelle insite sul Lungomare Cristoforo Colombo che, a partire da ieri, sono state sottoposte ad operazioni di potatura che andranno avanti fino alla fine della settimana, meteo permettendo. Dalla prossima settimana, invece, si procederà alla sistemazione delle aiuole, sempre sul Lungomare Nord, con l’apposizione di altra terra e nuovi arbusti, scelti in base al clima ed alla loro resistenza a venti e salsedine. Le operazioni, in questa zona della città, dovrebbero terminare entro marzo ed andranno di pari passo con la manutenzione ordinaria.

Accanto alla messa a dimora di nuovi alberi, si procederà alla creazione dei tre parchi urbani, precedentemente individuati e su cui saranno sistemate le piante latifoglie autoctone (leccio, roverella, falso pepe, ecc…):

Il primo nascerà tra via delle Tamerici e l’autostrada su un terreno di 2 ettari e mezzo, proprio accanto alla zona destinata alla nuova caserma dei Vigili del Fuoco: qui saranno sistemate circa 200 piante;

Il secondo tra via Firenze e via Bari, su un’ampiezza di 4mila metri quadrati che dovrà prima essere bonificato dal materiale di risulta presente;

Il terzo a Difesa Grande, tra la scuola ed il palazzo di vetro ormai abbandonato su un’area di 2mila metri quadrati. La zona è già stata oggetto di interventi, con la messa a dimora di 15 nuove piante nei pressi della chiesa che hanno sostituito le palme colpite dal punteruolo rosso.

Gli interventi si realizzeranno anche in via Foce dell’Angelo, Colle Macchiuzzo, via Asia e via delle Tamerici che daranno il benvenuto, rispettivamente, a quindici, trenta, dieci e dieci nuovi alberi, tra cui anche il tiglio. Ma c’è di più: il Consorzio Stabile Terra che gestisce il verde urbano in città, sta provvedendo a chippare tutto il materiale delle potature, mettendolo a disposizione dei cittadini che vogliono utilizzarlo per il compost: “Abbiamo iniziato dal Parco Comunale, sistemando il legno e le foglie che servono per la parte secca del compost”, ha aggiunto Maio.

Tutte le azioni di rinvigorimento del verde pubblico potrebbero permettere alla città di candidarsi al premio ‘Città Verde 2020’: il condizionale è d’obbligo perché, tra i requisiti essenziali per la partecipazione al contest, c’è il regolamento comunale per la gestione del verde pubblico che Termoli non ha ancora approvato. Di contro, invece, la cittadina adriatica è l’unica, in Molise, ad aver avviato un censimento del patrimonio arboreo, con conseguente etichettatura degli alberi e distinzione per specie, con specifiche relative al diametro ed all’altezza.

Diversi gli interventi dei componenti della Commissione. Nick Di Michele (MoVimento Cinque Stelle) ha proposto di effettuare interventi simili anche lungo Corso Nazionale, con la piantumazione di alberi che assorbono l’anidride carbonica, catturano le polveri sottili ed aiutano a far diminuire la temperatura dell’ambiente: “Potremmo indire anche un concorso di idee nelle scuole”. Proposta accolta e sottoscritta da tutti e cui si aggiunge quella di Fernanda De Guglielmo (Forza Italia) che sottolinea la necessità di installare arredo urbano (panchine in primis), lungo l’arteria centrale, così come sottoscritto in un progetto che avrebbe dovuto vedere la luce durante l’amministrazione di Antonio Basso Di Brino.