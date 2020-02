Manutenzione del verde in viale Trieste Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Comincia a prendere corpo una manutenzione profonda del verde urbano a Termoli. Con una ordinanza cumulativa, definiamola così, la ditta Consorzio Stabile Terra, che ormai da un anno ha preso in carico il servizio di giardinaggio della città ha mano libera fino al 31 dicembre 2020 per avere le relative disposizioni di chiusura della viabilità e della sosta nell'ambito degli interventi programmati e programmabili proprio per la cura del verde urbano.

Ieri gli operai hanno potato e messo ordine al giardino prospiciente l'ex istituto Nautico e quello del plesso Schweitzer.

Per quanto riguarda l'ordinanza, invece, esaminata l’istanza a firma di Marco Maio, nella sua qualità di direttore di esecuzione del Contratto, comunica la prosecuzione di interventi manutentivi del verde, da eseguirsi e da predisporsi in via continuativa secondo calendarizzazione sul territorio comunale a tutela della incolumità pubblica, e chiede l’emissione dei provvedimenti viabilistici di competenza precisando che le operazioni verranno eseguite da personale dipendente della ditta incaricata, il quale provvederà alla delimitazione delle aree interessate tramite apposita segnaletica stradale garantendo altresì, ove necessario, la regolamentazione della circolazione veicolare tramite semafori mobili o movieri abilitati.

Disposta così dalla data di emissione del presente provvedimento e fino al giorno 31.12.2020, il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo di tutti i veicoli e la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale divieto di transito – strada chiusa – direzione obbligatoria a destra e/o sinistra per le aree pubbliche e i tratti delle strade cittadine interessate agli interventi manutentivi del verde che verranno sottoposti a divieti, limitazioni e/o interdizioni temporanee a seconda delle esigenze operative della impresa esecutrice, ad eccezione dei veicoli e dei mezzi d’esercizio di proprietà della ditta.

La segnaletica sarà apposta 48 ore prima di ogni intervento.