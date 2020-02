TERMOLI. Il Dott. Gianfranco Totaro, presidente del sindacato Fimmg-118, pone l'attenzione ancora una volta sulla carenza in Molise del trasporto dell'elisoccorso per i pazienti politraumatizzati.

"Nella bozza del nuovo POS della regione Molise era prevista un'organizzazione più efficiente per affrontare i gravi casi di politrauma che tanto pesantemente stanno affliggendo il Molise in questo inizio di anno 2020.



Che fine ha fatto il nuovo POS 2019-2021?

Quali sono i problemi insuperabili, che impediscono l'entrata in vigore del nuovo piano operativo sanitario regionale?

Un atto così importante per i cittadini che non riesce a vedere la luce nonostante la gravità in cui versa la sanità molisana.

Pur essendo il politrauma complicato ( stradale ,sul lavoro, domestico etc.), nei paesi occidentali è la prima causa di morte nei soggetti sotto i 45 anni e causa di inabilità permanente in un numero enorme di casi, eppure Il Molise è l'unica regione in Italia, nella quale manca sia l'ospedale attrezzato di secondo livello che il trasporto garantito H24 con elisoccorso.

Una situazione a cui bisogna porre rimedio immediatamente, perché non basta la neurochirurgia per salvare la vita ad un paziente politraumatizzato ma sono necessari interventi coordinati plurispecialistici, presenti solo fuori regione.

Una patologia che sta diventando emergente nell'indifferenza generale nonostante la sua estrema gravità.

Il tasso di mortalità legato a questi gravi incidenti ,non solo stradali, avvenuti in questa prima parte del 2020 è realmente allarmante.

L'unica vera possibilità di salvezza per questi pazienti rimane il trasferimento immediato presso un ospedale attrezzato e dotato di tutte le specializzazioni che il politrauma grave richiede.

Infatti per questa patologia si hanno tre picchi di mortalità: il 1° picco immediata, il 2° picco a circa 4 ore ( dove si concentra il maggior numero di morti evitabili) ed il terzo picco a circa 4 giorni .

Ciò nonostante in tutti i numerosi incidenti mortali, non solo stradali, accaduti nel 2020 non si è mai visto l'utilizzo di un elicottero per prestare soccorso a questi pazienti, per i quali la variabile tempo è il fattore alfa per salvare la loro vita .



Ancora una volta i dati sembrano mettere in evidenza un drammatico "VULNUS" nel servizio dell'emergenza-urgenza per il trattamento del paziente politraumatizzato grave .

Si invia un'accorata esortazione a tutti gli organi commissariali, ministeriali e politici a provvedere con urgenza all' approvazione del nuovo Piano Operativo Sanitario non solo per una migliore assistenza ai casi di politrauma maggiore, ma anche per affrontare tutte le gravi problematiche che affliggono la sanità molisana."