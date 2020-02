Dopo l'archiviazione, Giada non ci sta: «Hanno trionfato i poteri forti»

LARINO. Non l’ha presa bene Giada Vitale, la ragazza al centro della vicenda che ha coinvolto don Marino Genova. La decisione della magistratura di archiviare il secondo filone d’indagini, per i fatti accaduti quando lei aveva più dei 14 anni, per la seconda volta in pochi anni, non la manda giù.

«Ebbene sì. Anche il Gip di Larino ha archiviato tre anni di abusi. Una piccolissima parte di me credeva profondamente che questa volta avesse deciso in scienza e coscienza, ma questo non è accaduto. Ma loro d'altronde, avevano già deciso. Certo, così doveva andare. Bisognava assolutamente salvare anche questa volta don Marino Genova. Altrimenti come me la spiego la divisione del fascicolo da parte dell'allora Pm? E poi l'archiviazione del primo Gip che affermava che il prete non era uno psicologo e quindi non era in grado di riconoscere uno stato di inferiorità psicologica della Vitale? Come mi spiego poi la richiesta di archiviazione della Pm attuale, nonostante avesse tutti gli elementi soprattutto a livello psicologico per rinviare a giudizio il prete? E infine l'accoglimento della richiesta di archiviazione del Gip che è praticamente immotivata e così i miei dubbi prendono forma e la Procura di Larino diventa miope a tutti gli effetti, mentre trionfano i poteri forti. Ma loro d'altronde avevano deciso da tempo».