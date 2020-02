TERMOLI. Molisani nostalgici: quasi l’84% tornerebbe con l’Abruzzo. Per alcuni mossa azzardata. Non per il comitato San Timoteo, che per primo ha lanciato questa provocazione, a cui sta seguendo una fase di attività vera e propria.

I molisani sembrano essere sempre più nostalgici: a distanza di poco meno di sessant’anni (57 per la precisione), quasi la totalità dei molisani che hanno partecipato al sondaggio di TermoliOnLine ha espresso parere favorevole alla (ri)annessione con i cugini abruzzesi. Se quel 27 dicembre 1963 la popolazione decise di scindere il territorio ‘Abruzzi e Molise’, rendendo la nostra regione autonoma, nel 2020 sembra esserci un cambio netto di rotta, quasi un ritorno sui propri passi.

Complice la crisi economica, devastante in alcuni settori, che ha portato al fallimento ed alla chiusura di aziende e negozi in Molise, la sanità smembrata con la cessazione di reparti importanti ed una viabilità precaria, tra i cittadini, soprattutto quelli della costa, si sta facendo largo l’ipotesi di aggregazione con l’Abruzzo.

Un’idea che, per ora, resta tale, ma fa discutere e spacca i residenti in due categorie: favorevoli e contrari, cui se ne aggiunge una terza costituita dagli astenuti, coloro a cui ‘non interessa’ che raggiunge un misero 1,25%. La macro-categoria del sì, invece, conta ben il 83,75% degli intervistati che, memori dei tempi passati, sorridono alla proposta. I motivi? Sono i più svariati e comprendono la possibilità, del tutto ipotetica s’intende, di risolvere i problemi che attanagliano il Molise. Il filone dei favorevoli è molto compatto sia per ciò che riguarda il ritorno al passato che per le motivazioni: “Sono favorevole perché potremmo trarre un vantaggio, sia dal punto di vista amministrativo che sotto l’aspetto sanitario ed organizzativo. Siamo già la costola del Molise, meglio essere la costola di qualcuno più importante”.

Tra i sostenitori dell’annessione figurano anche moltissime madri che, malgrado la lotta del comitato ‘Voglio nascere a Termoli’, hanno paura del futuro: “Hanno già chiuso una volta il punto nascita, anche se per breve tempo, chi ci assicura che non decideranno di farlo definitivamente? A quel punto ci toccherà comunque andare in Abruzzo, facendo spendere alla regione Molise denaro che, invece, si potrebbe investire nell’economia. Unirsi significherebbe risparmiare denaro ed avere reparti ospedalieri aperti”.

Tra i contrari alla proposta il 15% degli intervistati, assieme al Presidente dell’Archeoclub Oscar De Lena che commenta così la sua scelta a TermoliOnLine: “Abbiamo fatto tanto per avere l’indipendenza. Voglio rimanere molisano, ho anche una maglia con su scritto ‘Sono un sannita’. I problemi ci sono, ma se non li risolviamo noi di sicuro non lo farà l’Abruzzo. In caso di annessione saremmo la Cenerentola della regione, non risolveremo mai i problemi con l’aggregazione”.

E c’è anche chi, invece, spera che la regione possa risorgere dalle sue ceneri e tornare a nuova vita come Francesca: “Sono favorevole per quanto riguarda la disponibilità dei medici, però il Molise dovrebbe camminare da solo perché ha tutto”. Come lei anche un’altra donna intervistata da TermoliOnLine: “Sono ungherese, ma vivo qui da 40 anni. Se l’unione serve a migliorare il Molise ben venga, ma se la regione rischiasse un danneggiamento sarebbe meglio evitare. È una decisione che va valutata attentamente, non si può prendere sottogamba”.