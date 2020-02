TERMOLI. Assai prolifico il nostro amico Nicola Palladino, poeta dialettale e musicista, che traendo spunto dall’attualità passa di maschera in fiera, dal Carnevale alla Pantera nera, che secondo le ultime testimonianze avrebbe preferito lasciare le campagne foggiane per recarsi in Molise.

Approfittando della sua inventiva canterina e poetica ci ha scritto una sua ricostruzione assai divertente, parte in vernacolo e parte in italiano, un pezzo molto divertente per sdrammatizzare anche un po’ in questi periodi dove davvero le tensioni reali non mancano di certo.