TERMOLI. Il sogno di una ecologia integrale di Papa Francesco arriva a Termoli grazie alla diocesi.

Far entrare l’ecologia integrale nel cuore e nella vita di tutti: è questo la riflessione su cui si è incentrato il seminario dal titolo ‘Ecologia e bene comune’ di venerdì pomeriggio, promosso dalla Commissione cultura della Diocesi che si è fatta portavoce del messaggio della Laudato Sì di Papa Francesco. L’obiettivo perseguito è l’informazione, rendendo partecipi e consapevoli i giovani, ma non solo, sul futuro del pianeta e della collettività umana, attraverso una visione integrale della vita che ponga, al centro di tutto, l’ecologia.

Presente, in veste di relatore, anche il professor Francesco Botturi dell’Università Cattolica di Milano: “Il tema ecologico coinvolge sia il sociale, sia l’economia che la politica, oltre che a gli ambiti scientifici e tecnici – ha commentato ai microfoni di TermoliOnLine – La politica entra nell’ecologia perché si tratta di una questione antropologica, come il contributo di Papa Francesco che ammette questo coinvolgimento. Non si può porre o affrontare il problema ecologico senza rendersi conto delle dimensioni sociali in cui l’uomo è implicato. Alle nuove generazioni dico di occuparsi del loro mondo, di non estraniarsi per timidezza, per individualismo o per timore. Dall’altra di considerare l’importanza di pensare le cose in relazione al mondo della vita sociale intera”.

Laudato sì, l’enciclica di Papa Francesco, pone numerosi quesiti, e relative preoccupazione, per la natura, l’equità verso i poveri, l’impegno personale nella società, la gioia e la pace interiore. Divisa in sei capitoli, mostra lo stretto legame tra gli elementi sopra citati che risultano inseparabili fra loro. Nell’enciclica il Papa evidenzia come la nostra Terra sia stata saccheggiata e maltrattata e ci sia la necessità di una conversione ecologica, un cambiamento di rotta che possa riportare la causa sulla “cura del bene comune”. Di pari passo, anche l’uomo deve uscire dalla condizione di miseria grazie alla divisione equa delle risorse disponibili.