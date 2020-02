Coronavirus: 5 operatori sanitari colpiti, servono misure di sicurezza

CAMPOBASSO. A seguito della mutata situazione epidemica nazionale ove, al momento, l’infezione da Coronavirus ha interessato ben 5 operatori sanitari, su un totale di 20 casi tra Lazio, Lombardia e Veneto, lo Snami Molise richiede al Commissario ASReM Virginia Scafarto, al Dg della Salute Regione Molise Lolita Gallo e al Commissario ad acta per la Sanità Regione Molise Angelo Giustini, per le proprie rispettive competenze e come stabilito dal Ministero alla Salute, di «adoperarsi per fornire quanto prima tutti i presidi di sicurezza necessari e indispensabili per i medici di Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, EST-118, Medicina Penitenziaria, che ogni giorno prestano la loro opera, e in questo caso anche la propria vita, per l’assistenza alla salute dei cittadini molisani.

Con vivissima preoccupazione e pubblicamente ricordiamo, quindi, che I medici non possono essere lasciati soli a gestire situazioni straordinarie e devono essere, per poter continuare ad aiutare gli altri, i primi a essere protetti e messi in sicurezza.

In attesa di solerte intervento ci si rende disponibili a concordare tutte le azioni utili e necessarie al contenimento della diffusione del virus».