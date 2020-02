ACQUAVIVA COLLECROCE. «Ci sono emozioni indescrivibili», ci racconta Antonella D’Antuono.

«Nello scorso 14 febbraio, la Presidente della Repubblica di Croazia Kolinda Grabar Kitarovic mi ha insignito l'alta Onorificenza Croata dell’ordine Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Un riconoscimento ed un onore inaspettato - spiega la D’Antuono - accompagnata dall’Ambasciatore Jasen Mesic e dalla sorella Renata D'Antuono siamo stati ricevuti dalla Presidente nel palazzo presidenziale a Zagabria come ultimo atto del suo fine mandato ha voluto insignire dell'alta onorificenza una donna appartenente ad una minoranza. E' la prima volta che questo riconoscimento va a un Croato Molisano».

Ad Antonella D'Antuono, già rappresentante dei croati Molisani al Consiglio dei croati che vivono all'estero presso il governo della repubblica di Croazia viene riconosciuta una onorificenza di tale livello per il suo disinteressato e continuo impegno per la tutela, valorizzazione e promozione della identità Croata nelle Minoranze del Molise impegno pluriventennale.

Se ce ne fosse bisogno si conferma il mio amore incondizionato per la Croazia spiega la D’Antuono, una giovane Repubblicache si è dimostrata sempre attenta e premurosa nei confronti dei croati Molisani, uniti si può fare tanto e realizzare progetti che sembrano impossibili.

Si può amare il Paese da dove si proviene e contemporaneamente il Paese che ti ospita in piena sintoniacome cittadini del mondo in un ottica futura dove non esiste chi, dove e perché ma le differenze diventano un valore aggiunto che ogni essere umano può regalare alla collettività con amore e passione rendendotutto più leggero, spinti da uno spirito nobile che nessuno potràmai comprare.

Un riconoscimento che va alla persona ma indirettamente alle Comunità Croato Molisane alla quale la D’Antuono appartiene, vive e lavora.

Il Molise ancora una volta protagonista a livello internazionale , per una bellissima coincidenza un altro Molisano Pompeo Barbieriè stato premiato dal Presidente Mattarella, Croazia e Italia ancora una volta uniti da un ponte invisibileun uomo e una donna con due storie diverse ma con un unico obbiettivolottare per il bene comune.

Nella stessa giornata Antonella D’Antuono in occasione del quinto compleanno dell’associazione Mosaico Italo Croato di Roma in Romainnanzi a varie autorità ambasciatori è stata insignita dell’attestato d’oro da Zrynka Bacicil motore umano del Mosaico Italo Croato di Roma nonché vicepresidenteper la realizzazione di oltre 64 progetti a Roma, Molise, Croazia ed Europa con il fine di far conoscere la piccola regione e le Comunità Croate presenti in Molise con i loro saperi, sapori, arti e tradizionialla Diaspora Croata in Europa e nel mondo una piccola Regione che esiste e diventeràglobale.

Antonella D’Antuono conclude, «Ringrazio chi mi ha supportato e sopportato, grazie anche a chi non fa nulla ma criticaconvinto che le sue critiche siano distruttive, invece mi danno la forza di fare ancora meglio per lasciare alle nuove generazioni il meglio che abbiamo conservato in questi cinque secoli pensando al passato vivendo il presente sognando il futuro. Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini nei momento di gioia e dolore pur non nominandoli loro sanno».