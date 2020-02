Coronavirus: "Le condizioni della 17enne non destano preoccupazioni"

VASTO. Sul caso sospetto di Coronavirus presso l'ospedale di Vasto si è espresso anche il primo cittadino:

"In merito alla ragazza, trasferita dall’ospedale di Lanciano a quello di Vasto, il sindaco, Francesco Menna evidenzia che le condizioni generali della diciassettenne non destano preoccupazione e non presenta particolari problemi respiratori. Per escludere o confermare il contagio con il Coronavirus sarà necessario attendere i risultati dei prelievi.

Il sindaco Menna ricorda che per ogni informazione è a disposizione degli utenti il numero unico nazionale 1500, oppure quello della Asl Lanciano-Vasto-Chieti 800860146."