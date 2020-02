TERMOLI. Mattinata e pomeriggio caratterizzati dalla Giornata del Cuore Clown a Termoli per l’ultimo sabato di Carnevale.

Partenza alle 11 con i volontari dell’associazione “Sorridere sempre Onlus” e la “Giornata del Cuore Clown”. In Piazza Vittorio Veneto si terranno laboratori didattici, giochi, spettacoli di bolle e palloncini. Nel pomeriggio invece i volontari porteranno in scena uno spettacolo che vedrà i clown come assoluti protagonisti.

Pausa pranzo alle 13 e poi di nuovo in piazza Monumento. Tanto divertimento, musica, balli e un sorriso per tutti soprattutto in questo momento dove davvero le preoccupazioni non mancano certo visto quello che sta succedendo, grazie a questi ragazzi almeno per qualche ora riescono a distrarci e farci soprattutto divertire.



Termolionline ha seguito in diretta Facebook il momento clou della festa pomeridiana.