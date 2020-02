Lavoro, salute e bellezza: progettiamo e difendiamo il tris vincente del nostro futuro

TERMOLI. I latini dicevano faber fortunae suae. Motto antico confermato e rivitalizzato dal più recente chi fa da sé fa per tre e del quale conviene seguire il percorso illuminato, dato l’abbandono e l’incapacità delle istituzioni a produrre la gioia dignitosa del lavoro,la giusta protezione della nostra salute ed a sviluppare la bellezza del luogo in cui viviamo.

CREAZIONE IN PROPRIO DI PROGETTI E POSTI DI LAVORO

Dal pozzo senza fine della saggezza popolare, traiamo il motto Chi fa da sé fa per tre. Che, correttamente estrapolato al plurale, invita i cittadini ad accendere micce rapide e generatrici della rinascita di Termoli, senza aspettare aiuti con aborti non spontanei e sostegni generanti delusioni periodiche.

Ma il movente ad agire in proprio, nato dal sapere della gente, accatastato e tesaurizzato nei secoli, viene oggi rinforzato dalla pochezza e staticità del quadro attuale: la politica nazionale incapace di creare lavoro e la politica locale in attesa del risveglio della politica nazionale, con relativa conclusione: non ci resta che piangere. Cioè una situazione lacrimevole, penosa che, in quanto infelice, improduttiva, inaccettabile a tempo indeterminato, ci spinge per necessità a pensare ad un prossimo futuro quadro dinamico, in cui i cittadini sono protagonisti e creatori di progetti generatori di posti di lavoro. E questa volta,in una opzione di auto protagonismo, non ci resta che approfondire quali risorse abbiamo a disposizione.

NOI STESSI. Si proprio così, noi stessi. Non dite di non aver mai pensato che noi siamo la prima risorsa di noi stessi. Detto ciò,di primo acchito sembra poco, rispetto all’obiettivo di creare posti di lavoro. Invece è tanto, se consideriamo la nostra creatività (magari un po’ sopita per mancanza di occasioni di utilizzo) le nostre idee, la nostra determinazione.

Quindi noi insieme siamo una risorsa potente che spesso sottovalutiamo

Quindi noi insieme siamo in grado di produrre idee e decisioni operative con la progettazione di gruppo ed il metodo brain storming

Quindi noi insieme possiamo fabbricare il nostro futuro e quello di Termoli.

Questa nostra potenzialità però vatirata fuori, espressa, messa a disposizione nella consapevolezza che insieme a quella di altri può dare risultati prima inimmaginabili, oltre che ad una gioiosa partecipazione creativa. Il tutto senza controindicazioni, sofferenze, sacrifici.

Infatti non viene mica richiesto, come ai nostri genitori ed ai nostri nonni, il sacrificio di andare in guerra ( la prima e la seconda guerra mondiale) oppure,come ai nostri antenati, di combattere contro i saraceni o di affrontare i pericoli del mare circumnavigando la penisola italica per arrivare in Liguria e trafugare il corpo del martire Basso (per aver l’autorizzazione, secondo le leggi del tempo, di costruire l’attuale Cattedrale) al fine di rendere importante la Termoli di quei secoli.

Quindi l’attuale invito richiede semplicemente di partecipare ad uno o più gruppi creativi che, utilizzando un metodo (brain storming) ed una tecnologia (WhatsApp), vogliono raggiungere l’obiettivo di creare di posti di lavoro, di proteggere la nostra salute e salvaguardare la bellezza attuale e potenziale di Termoli.

Partecipare a questa proposta creativa significa:

- abbandonare il preconcetto sulla creatività e sulla forza progettuale del gruppo.

- seppellire la sottovalutazione del potenziale umano sia personale sia di gruppo.

- sottrarsi al pensiero dominante senza i soldi non si può fare nulla. Che invece viene facilmente smontato dal fatto che l’avere soldi senza idee ci propinala certezza di non raggiungere alcuna meta, se non l’abisso della depressione.

- avere la conferma che i buoni progetti trovano sempre i relativi finanziamenti attraverso veriprofessionisti o società specializzate.

La conclusione è: iniziamo a darci da fare nel creare gruppi aperti che vogliano arrivare a buoni progetti realizzabili a Termoli e generatori di posti di lavoro,di salute e bellezza.

TERMOLI. Dopo di noi, è palese che Termoli rappresenta la seconda risorsa a disposizione. Guardando la nostra cittadina, con occhio disinnamorato e quindi non carente in diottrie, ma distaccato ed attento, possiamo presentare un lungo elenco,non esaustivo di cose attrattive, raggruppate secondo un personale criterio

Attrattive Uniche

La Passeggiata - Terrazza di via Federico II

Il Monumento Sogno per sempre

La terna spiaggia - muraglione - Castello

I due promontori fratelli (U’ Paes vicch e S.Antonio)

Bellezze varie

Il Borgo

La Cattedrale

Le due spiaggenel cuore della città

La torretta Belvederee porto

Le Tremiti (geograficamente termolesi)

Cultura

Cattedrale

Castello e Borgo Antico

CollezioneMacte

Museo Paleolitico (da realizzare – network molisano)

Museo della tradizione marinara (da realizzare)

I trabucchi

L’attacco dei Saraceni e a Madonna aLung

La Battaglia di Termoli (dallo sbarco inglese alla ritirata verso nord dei tedeschi)

Il Panfilo e la nascita del turismo di massa

Gastronomia termolese

PROGETTI DI BELLEZZA E DI TURISMO

Tenuto conto delle risorse a disposizione sopra viste (Noi stessi e Termoli)potremmo iniziare ad elaborare dei progetti di bellezza che si prefiggono di ottenere la Grande Bellezza di una Termoli da Sogno, unendo la bellezza esistente, quella da restaurare e quella da creare.

Grande Bellezza che coniugata con Progetti di turismo di valore (o di qualità o di valore o di tutto l’anno come dir si voglia) determina lo sviluppo Economico di Termoli e relativi posti di lavoro.

Un benessere che è indipendente dall’andamento socio economico dell’Italia.

Qui di seguito viene riportato un elenco,ovviamente non esaustivo, di progettiraggruppati secondo un criterio tipologico.

PROGETTI PER UN TURISMO DI QUALITÀ E DISTRIBUITO NELL’ANNO

Turismo congressuale

Turismo culturale,

Turismo delle Unicità,

Eventi di grande richiamo (Esempio: Festival Internazionale dei Fuochi d’artificio)

PROGETTI CREATIVI DI BELLEZZA

Da inventare

PROGETTI DI ANNULLAMENTO DEL DEGRADO

Nulla da inventare. Il degrado è sotto gli occhi di tutti. I progetti ad hoc sono numerosi.

PROGETTI DI DIFESAE POTENZIAMENTO DELL’ATTUALE

Giù le mani dal San Timoteo

La Stazione Ferroviaria in Piazza Garibaldi

Università con nuove facoltà moderne

Il Porto da sviluppare (mercantile e da diporto)

STRUMENTI: WHATSAPP E BRAIN STORMING

Ma come si può realizzare un cambiamento che prevede la partecipazione di un gran numero di cittadini intesi a progettare il proprio futuro e quello di Termoli?

Oltre alle risorse già esaminate,quali strumenti abbiamo a disposizione?

Prima di tutto abbiamo una metodologia, quella del brain storming. Questa, al di là del nome falsamente roboante che lascia pensare ad una produzione di idee da menti super intelligenti, in verità poggia esattamente sul rovescio della luminosità del cervello umano . Ognuno dica la prima stupidata che viene in mente. E dal caos, dai monticelli di idiozie sparate, e non filtrate dal gelo della razionalità, emergono le soluzioni, le idee come fiori che sbocciano.

Capisco che il metodo può stupire fino al punto da non essere credibile. Però funziona. Nato negli Usa ed utilizzato in molte aziende anche in Italia. Lo garantisco de visu e de facto.

In secondo luogo affinché i partecipanti dei vari gruppi di progettazione possano comunicare tra di loro ci sono vari strumenti. Uno dei più semplici e veloci è il WhatsApp.

RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE

Naturalmente i gruppi WhatsApp dei vari progetti avranno i necessari e costruttivi contatti con l’Amministrazione comunale, sui quali eventuali approfondimenti possono essere fatti a tempo debito. Quello che invece va detto sin d’ora è che da essa (amministrazione) ci aspettiamo due novità.

La prima è una capacità che nei governi locali e nazionali, spesso ed in generale, è latitante o insufficiente. Ed è la capacità di ascolto. Che va intesa come la base di un rapporto costruttivo tra i gruppi WhatsApp e gli amministratori al fine di realizzare idee e progetti .

La seconda novità riguarda l’attribuzione e lo svolgimento di un nuovo ruolo da parte dei vari rappresentanti del governo cittadino: quello di facilitatori o sburocratizzatori

Un compito attribuibile ed emerso dalla semplice riflessione: chi può combattere meglio la burocrazia,(sempre pronta ad ostacolare la realizzazione dei progetti)se non gli esperti di burocrazia?

CONCLUSIONE

Si parla molto di innovazione delle cose e di rinnovamento delle persone, ma per queste ultime si pensa sempre gli altri.

In relazione al tema qui trattato, il cambiamento necessario riguarda sia i politici sia i cittadini.

Infatti l’attuale modello vede i cittadini (dopo aver eletto i loro rappresentanti) in attesa che i politici mantengano le loro promesse, creino progetti e li realizzino. Ma l’esperienza dice che (suddetto modello) non funziona. Infatti siamo senza lavoro,senza ospedaleed in pieno degrado. Più disastrati di così! Quindi questo disagio (eufemismo) individuale e collettivo deve spingere tutti al cambiamento.

Il nuovo modello proposto prevede appunto delle novità sorprendenti per i politici e per i cittadini.

Infatti i cittadini si accingono a progettare utilizzando le tante creatività nascoste epronte ad emergere con l’aiuto di metodologie (ad esempio il brain storming) e di tecnologie( ad esempio il whatsapp).

Ed i politici diventano i facilitatori della realizzazione dei progetti

Per una Termoli da sogno e per la felicità dei Termolesi (la terna lavoro + salute + bellezza) è bene ed auspicabile affidarsi al nuovo modello che, nell’ambito del mare della saggezza, attinge la sua forza dal motto faber fortunae suae che rivisitato ci dice tutti insieme possiamo essere autori del nostro destino.

Luigi De Gregorio