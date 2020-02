TERMOLI. Covid-19 non è solo una sigla che identifica un ceppo virale, ma è divenuta la protagonista di ogni azione e decisione che i cittadini mettono in atto: se fino a dicembre il coronavirus era solo l’ennesima malattia partita dall’Oriente, la sua rapida diffusione ed i casi registrati in Italia, hanno trasformato semplici timori in vera e propria psicosi, mettendo tutti in allerta come non succedeva da 11 anni quando l’influenza suina riempiva i giornali ed alimentava il terrore di contagio.

Se c’è una cosa che videogioco e film come Resident Evil o Contagion ci hanno insegnato, è che la paura genera la psicosi: è il caso del gel detergente igienizzante mani che risulta esaurito in tutti i negozi di Termoli. La ‘caccia’ alla blasonata Amuchina o alle marche meno note ma comunque efficaci, è iniziata e sui social si stanno già spargendo notizie relative ai negozi dove poter acquistare le ultimissime confezioni, un po’ come accaduto con le mascherine per il volto nemmeno un mese fa. E se i residenti termolesi si sono immediatamente messi alla ricerca del gel igienizzante, su Amazon i prezzi sono alle stelle: 4 confezioni di Amuchina gel disinfettante mani da 80 millilitri l’una costano tra gli 84,99 euro fino a raggiungere i 200 euro per 12 pezzi.

Covid-19 ha portato anche altre conseguenze: manifestazioni cancellate, partite di serie A rinviate, aziende ed università chiuse ed il decreto che annulla gite scolastiche in Italia e all’Estero per tentare di circoscrivere i focolai ed evitarne la capillare diffusione. Il provvedimento governativo che ha messo lo stop ai viaggi di istruzione è stato accolto in maniera molto positiva dai genitori che, per primi, lo avevano proposto per evitare rischi ai propri figli: “era ora” scrive qualcuna cui si aggiunge un’altra che la reputa “una decisione giusta”. Accanto a loro, però, c’è anche chi la pensa diversamente: “Se cominciamo ad avere queste paure non usciamo più di casa e così peggiorerà la situazione” oppure “Seguendo questo criterio chiudiamo tutto e tappiamoci in casa. Niente più spesa, niente più ristoranti, niente più colazione al bar. Shopping nemmeno a parlarne e nemmeno più scuola, non si sa mai” e ancora “Allora non si dovrà uscire nemmeno di casa”.

Di casi, in Molise, almeno per il momento non ce ne sono (come riportato anche dall’agenzia di stampa Ansa), ma il terrore di contagi è altissimo e, dopo le precauzioni prese circa le comunicazioni da effettuarsi all’Asrem sugli spostamenti in luoghi dove si sono registrati casi di coronavirus, moltissime persone vorrebbero evitare eventi come il Carnevale per paura di eventuali contagi. L’unica certezza, per ora, è che le vendite d disinfettante per le mani non sono mai state così alte e le aziende sono le uniche a trovare il lato positivo in questa vicenda.