LARINO. Sipario sul primo dei due fine settimana dedicati al 45esimo Carnevale di Larino, ormai sotto le insegne del Mibact dei Carnevali d’Italia. Dalla mattina alla sera, con l’aggiunta di balli e coreografie pomeridiane, si va in scena, al Piano San Leonardo, con i giganti di cartapesta in tutta la loro bellezza. La manifestazione si presenta sempre più sorprendente nelle fattezze, di qualità elevata. Un evento che vede un grande investimento di risorse umane, quello che lo ha portato tra i 27 Carnevali storici d'Italia ed il riconoscimento del Mibact. Un impegno massiccio eduna passione condivisa che impegna tutta la cittadinanza.

Quest'anno si percepiscono miglioramenti nell'intera organizzazione oltre alla levatura delle fattezze dei carri allegorici, non solo nella loro struttura, ma anche nell'accurata scelta dei temi trattati. Tutti rivolti ad argomenti di forte impatto sociale: il bullismo, la pedofilia, l'inquinamento dei mari, la cultura, la libertà di pensiero. Straordinarie le scenografie dei balletti, curate con particolare attenzione e messe in scena con divertimento partecipato dai gruppi affollati di bambini ragazzi.

Una cittadina, Larino, che vuole far sentire la sua grande voglia di esserci, quasi un grido di richiamo, quello fatto dagli speaker ai microfoni dei vari carri allegorici: un invito a riflettere, a divertirsi, ma a prestare attenzione ciò che accade intorno a noi. Elogi e apprezzamenti per la prima del Carnevale storico di Larino 2020, in tanti hanno asserito che la manifestazione si presenta competitiva con iCarnevale più noti, riconoscendo le maestranze dei cartapestai larinesi e l'organizzazione sempre più peculiare. I carri allegorici divertiranno grandi e piccini anche per il prossimo weekend.