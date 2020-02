Covid-19, la Croce Rossa invita i molisani a non farsi prendere dal panico

CAMPOBASSO. «In merito alla notizia, diffusa da alcuni mezzi di informazione regionali, di soggetti che spacciandosi per Volontari della Croce Rossa Italiana avrebbero annunciato telefonicamente visite a domicilio per sottoporre la popolazione anziana al tampone per l’individuazione del Covid-19, il Comitato Regionale Molise della CRI informa la popolazione che né il protocollo nazionale né quello regionale prevedono, tra le misure adottate, tale provvedimento. Pertanto si mettono in guardia i cittadini a diffidare da tali soggetti, mossi probabilmente da altri più subdoli intenti.

Ricordo a tutti che per quanto riguarda questa fase emergenziale il Comitato Regionale Molise della Croce Rossa Italiana risponde solo alle chiamate delle istituzioni».



Queste le dichiarazione di Giuseppe Alabastro, Presidente CRI Molise, che ha voluto lanciare un messaggio ai molisani: «Non facciamoci prendere dagli allarmismi e isterismi. Siamo costantemente in contatto con la Protezione Civile Regionale e con la struttura nazionale della Croce Rossa, attenendoci ai protocolli indicatici. Vorrei ricordare alla popolazione che per contrastare il contagio è di fondamentale importanza la prevenzione. Motivo per cui invito tutti a seguire le norme e i consigli igienico-sanitari pubblicati sui siti istituzionali, tra cui anche quello della Croce Rossa».