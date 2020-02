TERMOLI. Il Carnevale termolese colora le strade della città: successo per il bis.

Il Carnevale termolese piace: è questa l’unica certezza, al di là delle polemiche e dei confronti con le realtà limitrofe, la scommessa delle amministrazioni e dell’assessore alla cultura ed al Turismo Michele Barile è stata vinta. A dimostrarlo le centinaia di persone che, in barba alla paura di contagio da coronavirus, hanno occupato le strade, seguendo il percorso dei quattro carri allegorici, veri protagonisti della festa assieme alle scuole di ballo che hanno animato la domenica.

Anche ieri con Michele Trombetta abbiamo seguito le due fasi della manifestazione.

Folla e tantissimo divertimento sia in piazza, dove la mattina la magia ha intrattenuto grandi e piccini, sia lungo le principali arterie del centro dove, nel pomeriggio, più di 400 figuranti con i loro costumi sgargianti e speciali, hanno sfilato e ballato sulle note dei cartoni animati, della musica italiana e di quella straniera.

Come per la prima sfilata, anche la seconda che ha chiuso la festa, ha rimarcato la voglia di stare insieme, di divertirsi e di incontrarsi. Al timone della giornata le maschere ed i costumi delle scuole termolesi: i colori e le musiche d’Oriente di Bollywood della New Free Dance e Dance With Me, l’omaggio alla gente di mare della Flyzone e Francesco Del Ciotto, l’illusionismo e gli incantesimi di Mago Peppe e Mago Kekko con I Cavalieri di Termoli e la magia de La Bella e la Bestia di Emozioni Latine.