Fiat Panda da record: l'auto più venduta e la più ricercata dai ladri, anche in Molise

TERMOLI. Fiat Panda da record: è l’auto più venduta e la più ricercata dai ladri, anche in Molise.

La Fiat Panda non è solo l’utilitaria più venduta, ma anche la più ricercata dai ladri di vetture: a tracciarne il bilancio è la società LoJack, leader nella lotta ai furti di auto che, da più di dieci anni, aiuta le Forze dell’Ordine a tracciare e contrastare le strategie di furto utilizzate per sottrare le auto.

Un primato che, sfortunatamente, colpisce anche la nostra piccola regione dove la Panda risulta essere la più venduta, anche tra quelle usate, e la preferita dai ladri. All’aumento dei furti, sfortunatamente, non corrisponde la stessa percentuale di ritrovamenti che si riducono al lumicino con il trascorrere dei mesi, in linea con il dato nazionale (quattro auto rinvenute su dieci rubate): nel 2018, in soli 365 giorni, nell’italico stivale sono state sottratte ai proprietari circa 11mila Fiat Panda, seguite dalle cugine 500, Punto e Lancia Ypsilon.

Scordatevi, poi, il ‘vecchio’ o classico ladruncolo di quartiere: sono ormai lontani i tempi in cui i ladri preferivano le periferie ed il l’oscurità delle ore notturne. Da un paio di anni colpiscono sia di notte che di giorno e, se prima preferivano agire in luoghi isolati, le ultime cronache locali mostrano un cambio di rotta, con auto sottratte dai grandi parcheggi di supermercati ed ospedali, in barba al pericolo di essere scoperti. Eclatante fu il caso risalente all’estate 2018, con una Fiat Panda rubata in pieno giorno dinanzi agli stabilimenti balneari del Lungomare Cristoforo Colombo o ancora quella sottratta al parcheggio dell’Ospedale San Timoteo di Termoli nel novembre 2018.

A cambiare, però, non è solo la selezione di veicoli preferiti dai criminali, ma anche la stessa figura del malvivente che si evolve di pari passo, aggiornando le proprie tecniche in base alla tecnologia supportata e velocizzando i furti che si consumano in pochissimi secondi, grazie alla programmazione delle chiavi elettroniche o all’accesso al transponder presente sugli ultimi modelli di automobili. La domanda è perché la Panda è la più rubata? Probabilmente perché la richiesta dei pezzi di ricambio sul mercato è altissima, essendo la più venduta, e perché i vari componenti si adattano facilmente alle altre auto della stessa famiglia.