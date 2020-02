TERMOLI. Abbiamo incontrato in via Maratona il dottor Vincenzo Cappella, dell'omonima farmacia, per sentir dalla sua voce l'esperienza odierna, estesa alle altre farmacie della città. Tutte avevano la fila davanti all'ingresso all'ora dell'apertura, persone all'affannosa ricerca di prodotti disinfettanti e mascherine per l'igiene e la prevenzione di contagio da questo pericoloso Coronavirus.