Disinfettanti, acqua e farina: partita la corsa ad accaparrarseli nei supermercati

TERMOLI. Dopo le farmacie siamo stati in alcuni supermercati della città. Anche in questi c'è stata una discreta frenesia per accaparrarsi, prodotti disinfettanti e cibarie ma soprattutto acqua, acqua perché come pare l’Oms spiega che con alcuni ingredienti acqua soprattutto, si può anche preparare un prodotto che disinfetta e sostituisce la famosa Amuchina che ormai da qualche giorno è diventata merce rara per buona pace per l'iban del produttore del disinfettante.

Ormai la fobia anche se non ancora delirante, mentre ci trovavamo al Carrefour ex Auchan, abbiamo visto entrare un signore con l'aria trafelata che si aggirava quasi in preda allo sconforto, e chiedere ad un addetto se c'era l'Amuchina, alla risposta negativa gli è crollato il mondo addosso.

Una cosa abbiamo visto con sollievo, gli scaffali a parte dove sono esposti erano esposti, i prodotti disinfettantivuoti per il resto ancora la merce non manca, come abbiamo potuto vedere nelle zone del contagio in alta Italia.

Siamo stati anche al discount Md, anche lì ci hanno detto che ci sono stati momenti di calca e tutti per disinfettanti, acqua e farina per fare pane e altri prodotti da cucina.

Quindi ricapitolando ci sono inizi di frenetiche corse al prodotto ma ancora controllabili, il problema potrebbe acuirsi, sperando di no se dovesse avvicinarsi di più a noi il temuto Coronavirus.