CAMPOMARINO. «Continua l'attività di monitoraggio e bonifica delle discariche abusive presenti sul territorio. Dopo aver bonificato la discarica in Contrada Cocciolete (zona Turbogas) stiamo provvedendo alla bonifica di altre discariche presenti sul territorio (contrada Buccaro, zona Happy Family, Via Lecce, Via Crispi e Via Sereni). Purtroppo il territorio è molto ampio e gli incivili ne sono tantissimi, ciò nonostante stiamo cercando di dare risposte su tutto il territorio. Oltre a quelle indicate, ci sono altre zone che necessitano di interventi di bonifica, ma pian piano cercheremo di farle tutte. Intanto comunichiamo che il Responsabile del Servizio Polizia Locale, vista la nota del sindaco, ha emesso in data 27 Gennaio 2020 ordinanza di divieto di circolazione sui tratti di strada denominati via "Amendola" e "Scafo". L'ordinanza si è resa necessaria a causa del continuo abbandono indiscriminato di rifiuti da parte di ignoti causa una situazione indecorosa e pericolosa dal punto di vista igienico-sanitario dei luoghi interessati. I tratti di strada saranno fruibili solo ai frontisti, alle forze dell'Ordine e agli Uffici Comunali competenti per la relativa manutenzione delle stesse e presto saranno bonificate».

Ad annunciarlo l'assessore all'Ambiente del comune di Campomarino, Antonio Saburro.