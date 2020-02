Palazzo Chigi smentisce ufficialmente la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado

TERMOLI. Grande attesa per gli sviluppi del confronto e soprattutto per le decisioni assunte nella giornata di oggi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che questa mattina ha presieduto presso la sede operativa della Protezione civile una riunione con i Presidenti delle Regioni sull'emergenza coronavirus.

Molta l'attesa, specie dopo le dichiarazioni rese ieri dallo stesso premier, che ha fatto intendere come non avrebbe più permesso fughe in avanti rispetto a iniziative di rango regionale rispetto all'impianto di gestione della crisi nel suo complesso.

Uno degli aspetti dirimenti era quello di una ordinanza per la chiusura delle scuole su tutto il territorio italiano, dopo le voci e le fake news diffuse ieri, che hanno costretto sia il Miur che gli Uffici scolastici regionali delle altre 15 autonomie (6 hanno disposto la serrata per almeno una settimana) dove le lezioni sono frequentate regolarmente.

A smentire ufficialmente queste voci è stata una nota di Palazzo Chigi.

«La Presidenza del Consiglio smentisce le notizie che stanno circolando in queste ore su una presunta chiusura, per decisione del Presidente Conte, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le decisioni e le misure adottate dal governo vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali, alle quali si prega di far riferimento.