Vasche di lagunaggio allo Zuccherificio, si parte per liberare gli argini

TERMOLI. Ci sono anche lasciti di natura ambientale da sistemare quando una fabbrica interrompe l’attività e viene venduta a ferri vecchi. E’ stato il triste destino dello Zuccherificio del Molise. Ora si rende necessario rimuovere gli argini delle vasche di lagunaggio 9 e 10 insistenti sull’area Demaniale, limitrofa al fiume Biferno, consentendo nelle stesse un ristagno dell’acqua. Lavori che consistono nel movimentare il materiale degli argini. Per la determinazione delle quantità da movimentare, si è reso necessario eseguire un rilievo plano-altimetrico dell’intera area interessata dalla vasche, quindi redigere un profilo longitudinale e delle sezioni trasversali. Il volume di scavi e rinterri è stato determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base al rilievo plano-altimetrico eseguito. Si è scelto il sistema di compensazione del materiale da movimentare stabilendo una livelletta in modo da compensare lo scavo con il riporto. Nell’ambito del cantiere è stata prevista un’area dove sarà riportato il materiale di risulta dello scavo, sulla quale sarà eseguita l’asportazione di erbacce infestanti (scotico), per dare più stabilità al terreno di riporto. Pertanto sono stati applicati alla quantità di scavo e scotico i prezzi correnti. Il lavoro va eseguito con molta diligenza e professionalità, in quanto all’interno delle vasche vi è la presenza di acqua.

L’avanzamento dei lavori deve avvenire in modo graduale sia nella fase di scavo che in quella di rinterro. Per l’allontanamento delle acque presenti nelle vasche, se vi è necessità, dovranno essere realizzati dei canali provvisori in terra a cielo aperto con scarico naturale.

Gli stessi devono essere eseguiti con mezzi di portata e peso adeguati al sito dei lavori, che dovranno avere una durata massima di 120 giorni (naturali e consecutivi dalla data di effettivo inizio, salvo sfavorevoli condizioni metereologiche). Procedimento di riacquisizione al demanio idrico regionale delle aree in precedenza concesse per la realizzazione delle vasche diaccumulo acque funzionali al ciclo produttivo dello Zuccherificio del Molise. La richiesta fu avanzata dalla Regione Molise nell’autunno 2018. Le vasche risultano delimitate lato fiume da un’arginatura in terra realizzata dal titolare della concessione demaniale sulla base di un progetto su cui il Genio Civile di Campobasso aveva espresso parere positivo. Negli anni tali vasche hanno consentito con le loro acque (piovane, di falda e di lavaggio delle barbabietole) la conservazione di importanti habitat prioritari, che la comunità europea impone agli stati membri di salvaguardare; risultano interrate rispetto al profilo naturale dell’alveo golenale del fiume Biferno ed ad una quota di molto superiore al fondo alveo del fiume Biferno; hanno comportato comunque un restringimento della sezione utile, del fiume Biferno, al transito delle piene; al fine di salvaguardare i diversi interessi di natura ambientale e di sicurezza dei territori nei confronti dipossibilieventialluvionali. La curatela fallimentare ha risposto che il ripristino potrà essere effettuato previo sopralluogo congiunto tra i tecnici competenti della Regione Molise e i tecnici di questa curatela al fine di concordare le modalità operative; al termine dei lavori l’intera area oggetto della concessione verrà restituita senza alcuna modifica alle altre vasche. Tutte le attività della curatela saranno oggetto di specifica autorizzazione da parte del Giudice Delegato del Tribunale di Larino.