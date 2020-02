PETACCIATO. Questa mattina presso l'Istituto comprensivo "Vincenzo Cuoco" il Comitato 'Articolo ventuno' e alcuni consiglieri della minoranza del Comune di Petacciato, nell'ambito della battaglia contro l'uso indiscriminato della plastica che sta procurando danni incalcolabili al pianeta, hanno consegnato 100 borracce di metallo ad altrettanti studenti delle scuole medie per sensibilizzare soprattutto i ragazzi a non consumare la nociva plastica.

Presente per l’associazione ArticoloVentuno Paola Raspa, per l’Amministrazione comunale i consiglieri di minoranza Giuliana Ferrara e Matteo Fallica. Il comitato ha ringraziato i consiglieri per aver subito appoggiato la loro crociata contro l’utilizzo indiscriminato della plastica facendosene portavoce in Consiglio; Ferrara e Fallica non sono nuovi a questo tipo di prese di posizioni su temi e ambiti sociali: hanno fatto a meno dei loro gettoni di presenza per portare avanti e poter disporre di queste borracce da consegnare ai bambini che sono i fruitori futuri del pianeta e gli adulti che già di danni ne hanno prodotti tanti; è il minimo che possono fare per cercare se non di salvare totalmente la Terra almeno il salvabile, e ben vengano sempre più queste iniziative di questo genere. Noi abbiamo ascoltato i tre rappresentanti succitati.