TERMOLI. Termoli punta alla vetta turistica: ad aprile 2020 sarà sul mensile Borghi Magazine.

Il successo della cittadina adriatica sembra non conoscere limiti: dopo il New York Times, Il Corriere della Sera, la tv russa, Virgilio, la promozione sulla stampa nazionale ad opera dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, solo per citarne alcuni, l’antico borgo marinaro, racchiuso all’interno delle forti mura federiciane tra cui spicca il maestoso Castello Svevo che si erge, forte e nobile, a strapiombo sul Mare Adriatico, sarà protagonista del mensile in uscita ad aprile 2020 ‘Borghi Magazine. Paesaggi di Bellezza’, la rivista bilingue dell'Associazione ‘I Borghi più belli d'Italia’, con un’ampia sezione dedicata.

A comunicarlo è lo stesso ente comunale che, sul proprio sito, ha pubblicato la delibera con cui dà seguito alla pubblicazione di quattro pagine sul mensile di aprile e di un banner con link di puntamento per dodici mesi, per una spesa di 3mila 510 euro iva inclusa per “promuovere così la propria immagine verso un target internazionale profilato di lettori di prestigio”, proprio grazie al fatto che la rivista è proposta in lingua italiana ed inglese.

A un tiro di schioppo dai monti, che nelle giornate di sole sembrano la naturale prosecuzione della sua spiaggia, lì dove colline verdi incontrano l’azzurro mare, Termoli è una piccola perla racchiusa nella natura. Città Timoteana, è la sede di uno dei borghi più belli d’Italia oltre ad essere punto d’incrocio del 42° parallelo Nord con il 15° meridiano Est che fornisce l’ora all’Europa.

L’opera di inserimento nel circuito dei Borghi dell’Amministrazione guidata da Francesco Roberti, è partita su spunto dell’Assessorato alla cultura, spettacolo, turismo, sport e protezione civile che fa capo all’Assessore Michele Barile: la sua visione futuristica, unita ad uno spiccato senso di promozione, hanno permesso alla cittadina di attirare lo sguardo del mondo ed invogliare centinaia di cittadini a visitarla.

L’intento è di raccontare il patrimonio culturale, storico, artistico e pecuniario del borgo, custodito all’interno di un sistema di fortificazioni, che lo rendono tra i più affascinanti e particolari d’Italia, meta di visitatori provenienti da ogni parte del mondo, oltre ai “più interessanti attrattori come il paesaggio per un turismo di qualità”.