TERMOLI. Si articolerà in quattro mattinate la prima fase della campagna "Quartiere pulito 2020", un tour di pulizia dei quartieri promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con Rieco Sud la cui prima data, che fungerà anche da test, sarà sabato 29 febbraio a Colle della Torre. A illustrare l'iniziativa questa mattina sono stati l'assessore all'Ambiente Rita Colaci, il consigliere Enrico Miele, Daniele Di Tonno e Angelo Di Campli, rispettivamente capoarea e direttore della Rieco Sud.



Le altre giornate toccheranno i quartieri Difesa Grande, Porticone e Rio Vivo, rispettivamente il 14, 21 e 28 marzo, e seguiranno tutte la stessa formula: dalle 9 alle 11 sarà installato temporaneamente un cassone dove i soli residenti della zona potranno conferire rifiuti speciali e ingombranti (piccoli elettrodomestici, mobiletti, poltrone, sedie, reti, materassi, giocattoli voluminosi, lampadari e biciclette), mentre dalle 11 alle 13 la ditta procederà alla pulizia di strade e marciapiedi con l'ausilio di spazzatrice, scope e soffioni. «Tutto questo sarà possibile, però, solo con la massima collaborazione dei cittadini che dovranno rendersi disponibili a sgombrare i bordi delle strade dalle automobili» sottolinea Di Tonno. «L'obiettivo è tornare al "punto zero" in ogni quartiere, ripartendo da uno stato di pulizia assoluta».



L'importanza di un rapporto diretto coi cittadini è ribadito fortemente anche dall'assessore Colaci: «Anche con questa iniziativa lo scopo è sollecitarli a darci una mano a risolvere il problema rifiuti. Abbiamo scelto da qualche tempo di eliminare la pulizia stradale programmata e le sanzioni per le auto lasciate in sosta, per evitare stress ai cittadini in fase di parcheggio. La Rieco continuerà comunque a effettuarla regolarmente, senza multe e stabilendo giorni e orari in cui, di nuovo, si chiede la collaborazione degli abitanti».



La sinergia Comune-Rieco sembra rivelarsi efficace: le strade sono di fatto abbastanza pulite, la differenziata ha raggiunto una percentuale del 70% e le tonnellate di secco residuo sono dimezzate dalle 700 del 2019 alle circa 370 di oggi. Lo conferma il direttore Di Campli: «Le chiamate al numero verde sono diminuite, così come lamentele». L'obiettivo, per l'assessore Colaci, è che Termoli diventi un esempio virtuoso per tutta la regione. «Quest'anno siamo partiti in anticipo con la programmazione in previsione dell'estate: è già in opera la derattizzazione, la disinfestazione inizierà a metà marzo ed è stata già programmata anche la pulizia delle spiagge, dai primi di aprile». Nessuna preoccupazione per il fratino e tutta la fauna e flora marittima: gli operatori si fermeranno entro i limiti delle aree protette, che come da regolamento non saranno valicate nemmeno per la pulizia manuale.



Una grande soddisfazione per gli amministratori è la risoluzione con la Regione dello smaltimento dei rifiuti portuali speciali, un nodo importante e problematico, che a breve riprenderà. Restano criticità come la raccolta degli olii esausti: «i raccoglitori funzionano poco, le persone non sono abituate. Un solo bicchiere di olio da cucina è altamente inquinante, quindi spingiamo affinché vengano utilizzati. Sono posizionati ovunque e la Rieco stessa fornisce contenitori da tenere in cucina».



Il problema inciviltà persiste, e capita che vengano bonificate intere aree per poi ritrovarle “punto e a capo” poco dopo. «Anche per questo stiamo procedendo con una selezione a bando pubblico di 10 guardie ambientali. Le fototrappole sono state rubate, o comunque si sono rivelate poco efficaci».



Torna sull'iniziativa “Quartiere pulito” il consigliere Miele: «Diamo un segnale importante ai quartieri periferici, non solo al "salotto buono" della città. Gli incivili purtroppo restano, è un fattore culturale, e laddove non arriviamo con la sensibilizzazione purtroppo dovremo arrivare con la penalità economica. Ma speriamo che questo lavoro si trasformi in un premio, con una possibile diminuzione della Tari nel 2021 e soprattutto con il riconoscimento della bandiera blu».

Anche per quanto riguarda il centro, in ogni caso, sono già in atto cambiamenti: in ogni luogo possibile i cassonetti condominiali sono stati sostituiti dai mastelli, è iniziata la consegna delle compostiere per chi dispone di un giardino - «con buona risposta: ne vengono consegnate una decina al giorno» - e un'importante novità, specie in vista della stagione turistica, sarà l'obbligo per le attività commerciali di posizionare i propri mastelli in piccole isole ecologiche chiuse a chiave, per evitare conferimenti altrui che renderebbero il centro storico una discarica a cielo aperto.