Coronavirus, agenzia di viaggio nel caos: «Disdette a raffica, rischiamo di affondare»

TERMOLI. I risvolti economici saranno problematici pari a quelli sanitari a causa dell’emergenza Coronavirus e ci sono categorie che lo stanno scoprendo nelle ultime ore anche sulla loro pelle.

Siamo stati anche nelle agenzie di viaggio per sapere, come era prevedibile, se invece di prenotare vacanze gli utenti, si affrettano a disdire quelli già precedentemente prenotati. Ascoltiamo Maria dell'Agenzia Anatolia in corso Fratelli Brigida: Sicuramente da quando è scoppiato questo contagio il nostro lavoro si è capovolto, se prima lavoravamo per trovare mete e viaggi confortevoli ai nostri clienti, ora tutto il giorno siamo qui a cancellare viaggi prenotazioni e quant'altro, anche perché non puoi programmare un viaggio sostitutivo ,poiché magari scegli invece di Parigi, Vienna succede nel frattempo un caso anche a Vienna e salta anche la capitale dell’Austria, è una situazione che non ti lascia scampo.

Finché non ci sarà la cessazione dell’allarme abbiamo tutti le mani legate e poi non sappiamo nemmeno se i viaggi saranno rimborsati questo davvero è un grosso danno, questa è la situazione in questo momento noi facciamo solo disdette.

La situazione non è allegra nemmeno per possibile entrate turistiche a Termoli, il Coronavirus non solo ci sta mettendo ko fisicamente, ma anche economicamente questa è l'ennesima mazzata al nostro sistema che certamente aveva bisogno di altro per rimanere a galla, qui si rischia di affondare».