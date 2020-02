​Termoli come la portoghese Agueda: un cielo di ombrelli in via XX Settembre

TERMOLI. Via XX Settembre si riempirà di coloratissimi ombrelli fluttuanti che animeranno la strada e forniranno ristoro a turisti e residenti: l’idea, presa in prestito dalla portoghese Agueda e già messa in pratica in altre città italiane, è stata proposta proprio dai commercianti della zona. La richiesta a firma degli esercenti, prevede la sistemazione degli addobbi, costituiti da ombrelli colorati, per un periodo che va dal “primo di aprile e fino al 30 settembre dell’anno in corso”, come scritto nella delibera di Giunta numero 35 del 20 febbraio scorso che stabilisce che “l'attuazione dell'iniziativa avverrà a cure e spese degli stessi proponenti”.



Ornare la strada con gli ombrelli ha una doppia funzione: da un lato quella meramente ornamentale che aiuterà la via ad essere più attraente ed appetibile ai turisti, dall’altro quella di fornire ombra e, quindi, ristoro, nelle caldissime ed assolate giornate estive. La proposta è stata immediatamente accolta dall’Amministrazione Comunale che, si legge ancora nella delibera, “si è posta come obiettivo fondamentale quello di aderire e promuovere tutte le iniziative volte a rendere la città di Termoli più bella, più ospitale e soprattutto maggiormente caratterizzata da elementi in grado di creare attrattive per i flussi turistici e commerciali”.