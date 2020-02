FERRAZZANO. Assemblea regionale per Confcooperative Molise questa mattina a Ferrazzano presso il Teatro del Loto. Alla presenza del Presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini, dei vertici regionali e provinciali dell'associazione e degli assessori regionali Nicola Cavaliere e Luigi Mazzuto si è parlato di cooperazione e dei suoi sviluppi nel medio e lungo termine. Il Presidente uscente Domenico Calleo, riconfermato per un altro mandato con il rinnovo delle cariche tenutosi durante l'Assemblea, nella sua relazione ha sottolineato il cambiamento della cooperazione nel tempo e l'importanza che essa si evolva tenendo il passo con i mutamenti circostanti. Tanti i temi toccati da Calleo, dall'importanza della politica nel settore della cooperazione alla consapevolezza che nel Molise manchi una pianificazione territoriale che vada di pari passo con l'enfatizzazione della regione quale terra di eccellenze enogastronomiche e di turismo ambientale. Per il Presidente di Confcooperative Molise è necessario investire sul capitale umano attuando una formazione che tenga conto dei reali fabbisogni del territorio.

Durante la mattinata si sono succedute le storie di alcune cooperative molisane che sono riuscite con impegno e dedizione a creare dei progetti di successo sul territorio regionale. Tra queste la cooperativa CASI, che da oltre 35 anni opera sul territorio e al momento si occupa della gestione di strutture per la terza età e di sezioni primavera in provincia di Isernia e Campobasso, nonché della gestione di una comunità per minori a Pescolanciano. Presentato anche il progetto di apicoltura di Volape, Gruppo apistico paritetico, che ha presentato l'apiario di comunità sito a Castel del Giudice. L'Hayet, con sede operativa a Bojano, è una giovane cooperativa che ha fatto dell'accoglienza e integrazione dei migranti una risorsa nel campo del settore agricolo che va avanti ormai da tanti anni. Infine la cooperativa Pescatori Molisani, armatrice di barche della piccola pesca artigianale, il cui Presidente ha spiegato la storia della cooperativa stessa. A dare lo start all'evento lo spettacolo "La voce del futuro" realizzato dalla Scuola dell'Infanzia paritaria "Costanza di Chiaramonte" di Riccia, in chiusura invece il recital "Le vie di Budda" con Stefano Sabelli e Giuseppe Spedino Moffa di Teatri Molisani, società cooperativa sociale.

Premiata la BCC Credito Cooperativo di Gambatesa per il 100° anno di attività, la Cantina Cooperativa Valtappino per il 50° anno di attività e il Cus (Consorzio Utilità Sociale) quale miglior media impresa della provincia di Campobasso.