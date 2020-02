Chiusura del Nautico, dopo 12 anni Comune batte Provincia al Consiglio di Stato

TERMOLI. Pubbliche amministrazioni contro sulla sorte dell’ex Nautico. Può sembrare strano, visto che oggi il sindaco di Termoli è anche presidente della Provincia, parliamo di Francesco Roberti, ma non era così alla fine della prima decade del secolo 21esimo.

Il Comune di Termoli, nel dicembre 2008, chiuse il plesso di viale Trieste, con ordinanza della giunta Greco, impugnata al Tar Molise dall’allora presidente della Provincia Nicola D’Ascanio.

In primo grado i giudici amministrativi del capoluogo dettero ragione al vertice di Palazzo Magno, ma nel 2010 intervenne un ricorso in appello gestito dalla struttura commissariale, prima che si insediò l’amministrazione Di Brino.

Sono trascorsi ormai 10 anni e il Consiglio di Stato, chiamato a rispondere con la seconda sezione, ha ribaltato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima l’allora ordinanza di Greco.

Parlarne a distanza di due lustri e oltre 12 anni dopo la chiusura mostra i tempi inerziali della giustizia italica. L’udienza è stata celebrata nel dicembre scorso, esattamente quella dozzina di esercizi dopo il trasloco nell’attuale sede di via De Gasperi, accorpato al Geometra e ora sotto la sfera del Boccardi.

LA SENTENZA

Con l’appello in esame il Comune di Termoli chiese la riforma della sentenza del Tar indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso presentato dalla Provincia di Campobasso contro l’ordinanza contingibile e urgente n. 385 del 16 dicembre 2008 con la quale il Comune di Termoli aveva ordinato alla Provincia di provvedere agli interventi necessari per il consolidamento e la messa in sicurezza della struttura scolastica sede dell’Istituto nautico di Termoli.

Il provvedimento impugnato richiamava, al fine di individuare le Provincia come soggetto competente a provvedere alla ristrutturazione dell’immobile, la convenzione n. 786 del 2 marzo 1999 nella quale era previsto il trasferimento dal Comune alla Provincia di alcuni immobili destinati a servizi scolastici.

La Provincia ha fondato il suo ricorso sull’articolo 3 di tale convenzione che stabilisce che “per quanto attiene all’adeguamento degli immobili alle norme di sicurezza si concorda che il Comune curerà la progettazione ed esecuzione degli interventi ed il relativo onere sarà ripartito a metà tra i due enti”.

Sulla base della formulazione letterale di tale articolo della convenzione il Tar ha quindi accolto il ricorso presentato dalla Provincia.

Il Comune appellante considera errata la sentenza del Tar sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 8 della legge n. 23 del 1996, recante norme per l’edilizia scolastica. In data 12 marzo 2010 si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno e in data 23 marzo 2010 si è costituita in giudizio la Provincia di Campobasso. Nell’udienza pubblica del 17 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Premesso che – contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante – il ricorso di primo grado era pienamente ammissibile in quanto era stato articolato con sufficiente chiarezza il petitum poi accolto dal giudice di prime cure, l’appello del comune è fondato nel merito, alla tregua delle assorbenti considerazioni che seguono.

L’articolo 3 della legge n. 23 del 1996, recante norme per l’edilizia scolastica, stabilisce che le Province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. L’articolo 8 della stessa legge prevede inoltre che gli immobili dei Comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 3 sono trasferiti in uso gratuito alle province “che si assumono gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento adeguamento sulla base delle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione”.

La convenzione n. 786 del 1999 stabilisce all’articolo 1 che il Comune di Termoli trasferisca alla Provincia di Campobasso “la gestione degli istituti scolastici del liceo classico, del liceo artistico, dell’istituto nautico e dell’Istituto alberghiero a decorrere dal 1 gennaio 1998”; l’articolo 2 prevede che il Comune trasferisca alla Provincia in uso gratuito con vincolo di destinazione gli immobili adibiti a sedi dell’Istituto nautico e del liceo classico e che ” la Provincia subentra direttamente a far data dal 1.09.1998 in tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla legge 11.1.96 n.23 citata e si assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli per eventuali ristrutturazioni ampliamenti ed adeguamento alle norme vigenti”; l’articolo 3, al primo comma, prevede che il Comune consenta l’utilizzo dell’edificio polivalente sito in località Difesa Grande per le necessità del liceo artistico gratuitamente, sino a quando non vengano reperiti locali più idonei e al secondo comma che “per quanto attiene all’adeguamento degli immobili alle norme di sicurezza si concorda che il Comune curerà la progettazione ed esecuzione degli interventi ed il relativo onere sarà ripartito a metà tra i due enti”.

Il Tar ha accolto il ricorso presentato dalla Provincia per l’annullamento dell’ordinanza comunale che imputava alla stessa Provincia di eseguire i necessari lavori di ristrutturazione dell’istituto nautico, sulla base di una interpretazione letterale del comma 2 dell’articolo 3 secondo cui “mentre il primo comma si riferisce al liceo artistico ed al trasferimento alla provincia dell’utilizzo del relativo “edificio polivalente” (al singolare) fino a quando non verranno reperiti locali più idonei, il secondo comma disciplina, in generale ed al plurale, l’adeguamento degli immobili alle norme di sicurezza, secondo quanto prospettato dalla provincia nel ricorso.”.

Il Collegio ritiene che, pur in presenza di una incerta formulazione della convenzione n. 786, debba invece prevalere una interpretazione della stessa coerente con i principi stabiliti dalla legge n. 23, secondo cui la competenza relativa alle ristrutturazioni e ai lavori per la sicurezza degli edifici scolastici adibiti a sedi di istituti di secondo grado è certamente delle Province. I due enti avrebbero potuto convenire diversamente, come sostiene la ricorrente in primo grado, ma ciò avrebbe dovuto essere indicato in modo inequivoco nella convenzione.

Occorre tener presente al riguardo che nelle premesse della convenzione si fa riferimento specificamente alle disposizioni della legge n. 23 del 1996 riguardanti le competenze dei diversi enti locali in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. La ripartizione degli oneri relativi a tutti gli immobili tra Comune e Provincia sarebbe quindi contraddittoria non solo rispetto alle previsioni legislative, ma anche alla stessa premessa della convenzione che espressamente le richiama. Inoltre, sempre nelle premesse si precisa che la gestione da trasferire ai sensi dell’articolo 1 riguarda il liceo classico e artistico e gli istituti alberghiero e nautico, mentre gli edifici interessati al trasferimento sono quelli che ospitano il liceo classico e l’Istituto nautico; l’istituto alberghiero è situato in locali dello Stato; il liceo artistico, invece, viene “sistemato in via provvisoria in locali siti in località Difesa Grande e in un’ala del fabbricato polivalente per materna, elementari e medie”. In sostanza, l’edificio polivalente è destinato ad ospitare in via transitoria sia un istituto secondario (il liceo artistico), sia la scuola materna, elementare e media. È quindi ragionevole che il secondo comma dell’articolo 3, anche se formulato impropriamente, si riferisca solo a tale edificio quando prevede la ripartizione degli oneri per gli interventi di ristrutturazione a metà tra i due enti. Del resto ciò appare in linea anche con l’articolo 2 che prevede il subentro della provincia negli oneri e d obblighi riguardanti dli immobili da trasferire.

Alla luce delle esposte considerazioni, e considerato che per le problematiche si sicurezza discendenti dalla situazione creatasi ben poteva essere utilizzato lo strumento dell’ordinanza (Consiglio di Stato , sez. IV , 25/09/2006 , n. 5639 “è legittima l'ordinanza contingibile e urgente con cui il sindaco, a seguito di esposti e proteste studentesche e dopo sopralluogo tecnico, ordina la sospensione dell'attività didattica svolta in un edificio adibito a scuola di proprietà privata, in considerazione della ritenuta inadeguatezza dei locali in questione e della mancata osservanza della normativa di sicurezza, tenuto conto che dalla documentazione agli atti emergono inequivoci elementi di prova della situazione di degrado dell'immobile, di proprietà privata ed affittato al comune per usi scolastici, protrattasi a lungo e con tale incuria da condurre all'assoluta insufficienza dell'immobile dal punto di vista igienico, strutturale del piano di vista sicurezza”. ) l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, è respinto il ricorso di primo grado.

Tenuto conto dei dubbi interpretativi determinati dalla formulazione della convenzione stipulata tra le parti, sussistono i motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata è respinto il ricorso di primo grado.