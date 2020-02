​Mercatino rionale Difesa Grande: proroga in Giunta per altri 6 mesi

TERMOLI. Mercatino rionale Difesa Grande: la Giunta lo proroga per altri 6 mesi.

Il mercatino rionale in via degli Abeti funziona e continua ad essere molto frequentato non solo dai residenti della zona, ma anche da coloro che risiedono in altre zone della città: a confermare il trend positivo è la delibera di Giunta numero 33 del 20 febbraio 2020 che dispone la “proroga per ulteriori mesi 6 (sei) del mercatino rionale temporaneo di contrada Difesa Grande (via degli Abeti)”.

La votazione, con voto unanime, consente ai venditori di proporre la propria merce con “cadenza giornaliera (escluso la domenica) di prodotti ortofrutticoli e alimentari (fatta eccezione per la vendita di pesce fresco e carni fresche)”, conclude la delibera.