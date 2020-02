TERMOLI. Termoli amica dei ciclisti: la città aderisce al progetto ‘Sorpasso sicuro’.

Grazie ad una spinta ecosostenibile, tesa alla protezione della natura, negli ultimi anni la diffusione di mezzi di trasporto che rispettino l’ambiente ha registrato picchi altissimi: è il caso delle biciclette che, sempre più spesso, frequentano le nostre strade. Pur giovando di aria fresca, aiutando allo stesso modo la forma fisica e il corpo, essere un ciclista è tutt’altro che facile e sicuro: il pericolo di essere investiti è sempre maggiore, soprattutto a causa del mancato rispetto delle norme stradali.



Per salvaguardare l’incolumità dei ciclisti è stato varato il disegno di legge numero 2658 che ha disposto delle modifiche all’articolo 149 del codice della strada in materia di tutela della sicurezza dei ciclisti, stabilendo “che in molti Paesi europei, tra cui l’Italia, la bicicletta è oramai uno dei mezzi di trasporto tra i più utilizzati, soprattutto per lo spostamento cittadino, in ragione della sua comodità e dell’esigenza di evitare, per quanto possibile, il traffico che oramai congestiona le città. L’incentivo all’uso di questo mezzo di trasporto è sostenuto dalle stesse istituzioni nazionali ed internazionali anche perché assicura la possibilità di condurre uno stile di vita salutare ed ecologico”.

È in quest’ottica che si inserisce il cosiddetto ‘Sorpasso sicuro’ che integra l’articolo 149 comma 1 del codice della strada con la seguente clausola: “Fuori dai centri urbani, purché occorrano le condizioni di sicurezza e le condizioni della circolazione lo consentano, il sorpasso dei velocipedi deve essere svolto lasciando una distanza laterale di almeno 1,5 metri”. Modifica recepita dal Comune di Termoli che, con delibera di Giunta numero 34 del 20 febbraio scorso, dà l’avvio ad uno schema di cartelli, da posizionare in alcuni punti della città altamente frequentati da veicoli e velocipedi, che consentirà di garantire una maggiore sicurezza sulle strade, avvertendo gli automobilisti sulla presenza di ciclisti ed intimando loro al rispetto delle norme di sicurezza stradale.