TERMOLI. Giornata importante quella di oggi per il giovane Angelo Benaduce, da poco compiuti i 18 anni. Sì perché questa mattina ha dato il via alla continuazione, come da tradizione in casa Benaduce, delle donazioni di sangue. Oggi Angelo si è sottoposto alla sua prima donazione; spontaneo ricordare la grande figura di suo nonno paterno, che portava il suo stesso nome e cognome e che fu il primo presidente della sezione Avis di Termoli, ed anche un donatore che ha donato tantissime volte il sangue tanto da meritarsi onorificenze come appunto grande donatore.

Il giovane Angelo, non soltanto perché porta il nome del suo grande nonno, ha sentito dentro di sé il dovere di fare del bene al prossimo continuando l'opera intrapresa dal nonno prima e dai tanti donatori termolesi e molisani oggi, i quali pur vivendo in una piccola regione si stanno sempre più distinguendo per numero di donazioni a livello nazionale.

Dobbiamo comunque sottolineare il gran lavoro fatto dalla sezione Avis di Termoli, dal presidente Mario Ianieri a tutti i suoi validi collaboratori, soprattutto come opera di proselitismo nelle scuole termolesi, dove oggi c'è davvero un gran numero di donatori giovani e tra questi appunto non poteva mancare lui, Angelo Benaduce, per proseguire come dicevamo la grande opera cominciata tanti anni fa da suo nonno omonimo. Grazie Angelo e grazie anche a tutti i donatori che con il loro gesto riescono a dare barlumi di speranza e salute al prossimo.