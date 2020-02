Niente psicosi alle Canarie grazie a una gestione diversa da quella italiana

TERMOLI. Se è ormai evidente che a risentire dell’epidemia di CoVid-19 sia anche e soprattutto il settore turistico, è pur vero che probabilmente non ci siamo resi conto delle reazioni differenti nei diversi Paesi. A portarci la sua testimonianza è Basso Lanzone, un tour operator termolese trapiantato a Tenerife, dove è stato messo in quarantena un intero hotel ma la vita scorre senza ostacoli.

«Per il momento qui è tutto sotto controllo, io mi trovo nell’unità di crisi insieme ai medici che stanno presidiando l’hotel» ci racconta Basso, «e la situazione è gestita in modo completamente diverso rispetto all’Italia. L’aria è molto più distesa e rilassata, solo di rado si intravede qualche turista con la mascherina». Sono quattro al momento gli italiani in quarantena presso il locale ospedale di Nuestra Señora de la Candelaria; agli altri è fatto divieto di entrare o uscire dall’hotel.

«Da parte nostra rassicuriamo quei pochi clienti che hanno un po’ d’ansia, quindi il fenomeno non ha influito sul turismo, ma nemmeno sulla sfera quotidiana: ognuno continua a svolgere in completa tranquillità le sue faccende, a fare la spesa e così via. Le scuole sono aperte, i miei stessi figli ci sono andati fino ad oggi. A preoccuparci piuttosto è stata la calima di domenica, ovvero la tempesta di sabbia proveniente dal deserto, la più forte degli ultimi 100 anni».

E la situazione internazionale come viene gestita alle Canarie? «Non ci sono blocchi alle frontiere, nessuno viene messo in quarantena dentro gli aeroporti. I protocolli sono totalmente differenti da quelli italiani, che a parer mio stanno creando un disastro e una psicosi inutile, trattandosi di un virus non ad alta mortalità. Qui, a parte il caso dell’hotel, la vita prosegue normale e non si sente parlare del coronavirus più del dovuto».