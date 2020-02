TERMOLI. Una nostra concittadina, Biancamaria, che risiede col marito Valerio e i figli a Modena, ha postato su Facebook un video che dà l'idea di come stanno vivendo l'epidemia di Coronavirus nelle regioni che hanno comunque registrato dei casi isolati di contagio pur non essendo nelle zone rosse dei focolai.

Il video è stato girato dalla nostra amica ieri in un orario considerato normalmente di punta, in una zona molto frequentata: ieri e come sempre negli ultimi giorni alle ore 14.00 Modena più che una città viva e operosa, come sono tutte le città emiliane, da queste immagini spettrali sembra proprio una città fantasma. Purtroppo questi sono i risultati di questa vicenda, magari anche ingrandita più del dovuto ma che ormai ha generato nella maggior parte dei cittadini questo tipo di fobie che speriamo presto vengano ridimensionate.