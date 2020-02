Scoperta necropoli romana di 2.500 anni fa a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Clamorosa e importantissima scoperta a San Martino in Pensilis. Nell’ambito dei lavori di riqualificazione del campo sportivo, nel cantiere appaltato dall’amministrazione comunale è sbucata fuori niente meno che una necropoli romana, dell’epoca di 2.500 anni fa. Questa la stima fatta dai tecnici della Soprintendenza dei beni culturali di Campobasso, che martedì scorso con una nota inviata in municipio, hanno posto il sito sotto vincolo archeologico. Il cantiere ora è chiuso e l’amministrazione comunale dovrà rimodulare il progetto per portare a compimento lo stadio e preservare, anzi valorizzare questa scoperta con reperti di assoluto valore mondiale. Secondo indiscrezioni, sarebbero affiorate almeno 10-12 vecchie tombe di epoca classica.