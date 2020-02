Ultimo fine settimana col Carnevale di Larino

LARINO. Il Carnevale di Larino, giunto alla sua 45esima edizione, è uno degli eventi più caratteristici e tradizionali dell’intera regione. Una manifestazione unica che, da due anni è stata inserita tra i 27 Carnevali storici d’Italia. Per la due giorni conclusiva la manifestazione, fiore all’occhiello dei maestri cartapestai di Larino, vedrà la presenza di tutto il team di “Carnevali d’Italia”.

I Fotografi e Videomaker Roberto Ligurgo, Sebastiano Barbagallo e Giuseppe Vitulli saranno a Larino per raccontare con la loro arte fotografica la caratteristica sfilata dei Carri Allegorici.

La novità di questa edizione sarà la diretta facebook del corso mascherato di Sabato 29 Febbraio, che consentirà di far conoscere ancora meglio il Carnevale Larinese.

Da ogni dove, collegandosi all’indirizzo: https://www.facebook.com/carnevaliditalia/ chiunque potrà vivere l’atmosfera che si respira a Larino in occasione del carnevale.

La scelta di seguire in diretta lo storico Carnevale Frentano rientra tra le azioni che Carnevali d’Italia compie in giro per i carnevali della Penisola per promuovere e valorizzare l’arte del Carnevale coniugata nelle più svariate forme.

La sfilata finale del Carnevale, si preannuncia bollente e carica di divertimento con un programma speciale ed avrà un risalto mediatico eccezionale grazie alle pagine social di Carnevale d’Italia su facebook ed instagram.