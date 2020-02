​"Modesta proposta per evitare di finire dietro la Grecia"

TERMOLI. I vecchi dati, resi noti dall’Istat, avevano portato i Molisani a chiedersi se potevano ancora fronteggiare le quotidiane esigenze della vita, oppure no. Il fatto è che, in regione, si è radicata una sostanziale immagine di benessere originata da coloro che affollano le spiagge, da quanti frequentano gli alberghi e da chi pratica le discoteche. Insomma, la situazione non appare così tragica come viene dipinta, a meno che non ci si voglia riferire ai tanti giovani, senza lavoro. Perciò, vediamo chi propende per l’ottimismo e chi per il pessimismo.

Tanti anni fa, prima dell'inizio della campagna per le elezioni regionali, un certo Ministro Sacconi (che non assumeva solitamente imprevedibili comportamenti) ebbe un lampo di genio: propose di fissare l’ineleggibilità (in forza della legge) di quegli amministratori locali che, eventualmente, avessero governato producendo un disavanzo di bilancio. Più o meno quello di cui vengono accusati da diversi anni i vari Presidenti dell’Esecutivo regionale dopo tanti anni di gestione diretta della Sanità molisana (103 milioni di deficit accumulati a fine anno 2019), debiti pregressi scovati dai Commissari e dal Mef. L’idea sarebbe ottima se l'obiettivo potesse essere quello di costringere ogni ente a conseguire bilanci in pareggio, come peraltro già avviene negli Stati uniti d’America. Perciò, chi avesse governato originando soltanto debiti (da far rimbalzare, di seguito, sul groppone

tributario dei cittadini-elettori) avrebbe dovuto cambiare mestiere, contribuendo in tal modo all’equilibrio dei vari patti di stabilità fissati dal legislatore ed introducendo un meccanismo di selezione della classe politica, fatta finalmente di soggetti privi di patenti regalate

dall’opinione pubblica bensì muniti di titoli autentici. Con tali presupposti, quanti Presidenti sarebbero finiti ‘kaputt’ da Venafro a Montenero di Bisaccia?

L'idea di Sacconi avrebbe dovuto far discutere, soprattutto se poi certe “chiacchiere” avessero portato ad una effettiva adozione della regola (mai avvenuta). E ad adottare questa lama di luce sarebbero dovuti essere, più di tutti, proprio i rappresentanti della Lega, se non altro al fine di vedere accelerata la sospirata marcia verso l'auspicato Federalismo fiscale. Avrebbero potuto farlo proponendo una riformina di fiancheggiamento in grado di favorire l’ascesa della prima, dal momento che sono soprattutto le Regioni in disavanzo a creare problemi all’intera collettività, non riuscendo a sopportare i costi ‘standard’ di produzione di servizi pubblici quali la Sanità, i Trasporti e l’Assistenza sociale, rischiando di fallire in assenza di robusti trasferimenti somministrati indirettamente dalle consorelle più virtuose. In sostanza, le Regioni ed i Comuni indebitati rappresentano

l'equivalente della Grecia per l'euro, a cui certe venture sono occorse bene prima di noi che, però, adesso superiamo questa Nazione appena di una spanna, vista la minaccia che preme sulla testa dell’Italia che vive – da tempo - nel timore di finire in una crisi di sostenibilità fiscale per i debiti contratti. Ecco perché, in un tale contesto, per quelli come Salvini sarebbe meglio “ruggire” e proporre una riforma estrema, se non altro per mantenere lontane le mele buone da quelle bacate.



In definitiva, il Federalismo dovrebbe partire per essere applicato esclusivamente alle Regioni in avanzo di bilancio mentre tutte quelle in disavanzo andrebbero abolite per legge, assegnando funzioni e competenze allo Stato, fatta eccezione per gli istituti locali a Statuto speciale –

Ahimé! - tutelati dalla Costituzione. Detta decisione porterebbe ad una semplificazione radicale dello scenario economico, di cui godrebbe poi

l’intero Paese. Cosicché le Regioni virtuose partirebbero con un meccanismo differenziato, guadagnandone in competitività; quelle in

disavanzo verrebbero assorbite nei vari Ministeri dello Stato centrale che potrebbero finanziarne al meglio i disavanzi e curare, con una sorta

di commissariamento, i mali cronici della finanza pubblica locale. Chi ha una testa che poggi ancora sulle spalle non potrebbe mai essere

contrario a tanto. Secondo noi strillerebbero soltanto tutti quei politici che avessero perduto una poltrona da 12mila (e più) euro al

mese (oltre ai ‘benefit’). In compenso, l'Italia intera eviterebbe l'onta di collocarsi oltre una Grecia, quale che sia, assestando una botta autentica ai parassiti della spesa pubblica. Molise compreso.

Claudio de Luca