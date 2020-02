"Senso di inciviltà": abbandonati due tubi in eternit in pieno centro

TERMOLI. Ci segnalano un abbandono indiscriminato di due tubi in eternit in via IV°Novembre accanto al portone di servizio delle Poste centrali.

Pochi giorni fa in comune durante una conferenza stampa con l'Assessore all'ambiente Rita Colaci e i dirigenti della Rieco che riponevano fiducia nel senso civico dei cittadini per riuscire a dare un'immagine degna della città, ecco che spunta un gesto di inciviltà da parte di qualcuno, che forse non si rende nemmeno conto della pericolosità nel caso fosse eternit, di aver abbandonato un rifiuto altamente nocivo, in una strada centrale e altamente trafficata.