TERMOLI. Giornata interessante al Majorana di Termoli, gli studenti dell’indirizzo di Chimica Materiali e Biotecnologie hanno prodotto nel loro laboratorio il gel disinfettante per le mani, l'introvabile Amuchina.

Nel nostro laboratorio grazie al progetto di simulazione di azienda, si producono realmente saponi naturali, olii essenziali e di recente si stava pensando alla preparazione di creme. Vista l’attuale emergenza dopo avere escluso le false ricette in giro sui social, abbiamo realizzato in laboratorio il famoso disinfettante per le mani.

A differenza dell’iploclorito di sodio o candeggina, ottimo disinfettante per le superfici quando viene lasciato agire per almeno dieci muniti, anche a varie concentrazioni, l' amuchina in gel è in realtà a base di alcol etilico e glicerolo. Reperiti in laboratorio gli ingredienti, i nostri studenti hanno realizzato per il proprio Istituto il gel disinfettante secondo quanto suggerito dall’ OMS ovvero per 1 Litro di prodotto 833 ml di alcol etilico al 96% 42 ml di acqua ossigenata al 3%, 15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%, acqua distillata quanto basta per arrivare a 1 litro. Appena terminato di mescolare gli ingredienti si può suddividere il gel in più bottigliette da usare comodamente. Il vero disinfettante è l’alcol etilico, la glicerina serve per umettare e aumentare la densità del prodotto e un po' di acqua ossigenata serve ad eliminare eventuali spore batteriche dal prodotto stesso, che non sono uccise dall'alcol.

Fermo restando in fatto che lavarsi accuratamente le mani a lungo è una ottima norma per impedire il diffondersi di infezioni virali e batteriche, vogliamo ricordare a tutti di non farsi rendere dal panico e di attenersi alla ricetta perché il disinfettante rimane tale se si rispettano le concentrazioni e l’alcol etilico non viene diluito.

Professoressa Cristina Floro