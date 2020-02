​Doppio riconoscimento alla termolesità: un premio agli sportivi dopo ‘Gente di Mare’

TERMOLI. Dopo aver festeggiato, per ben 32 edizioni, il premio ‘Gente di Mare’ che l’Amministrazione Comunale attribuisce alle personalità della città ed agli studenti più meritevoli, da quest’anno si aggiungerà un ulteriore riconoscimento: si tratta del premio ‘Sportivo dell’anno città di Termoli’ il cui regolamento è stato sottoposto all’attenzione della Prima Commissione Consiliare Ordinamento istituzionale e organizzazione amministrativa presieduta da Nicola Malorni proposto dall’assessore allo sport e cultura Michele Barile.



Il premio destinato agli sportivi e diviso in due sezioni (sportivo dell’anno e scuole medie e superiori) sarà consegnato il 5 dicembre, giorno in cui si celebra il Patrono San Basso e si conferisce anche ‘Gente di Mare’ a “atleti, squadre, allenatori, collaboratori e dirigenti termolesi, nonché alle associazioni cittadine che praticano attività sportiva nonché agli alunni della scuola che abbiano conseguito i migliori risultati nell’ultima annata sportiva e che si siano distinti nell’impegno profuso nella gestione della propria associazione e nella promozione della pratica sportiva in generale” come dalla bozza dell’articolo 14 del regolamento sui premi.

Alla candidatura sono ammessi “i cittadini residenti a Termoli o anche i cittadini che, pur non essendo residenti, svolgano la loro attività sportiva in una delle associazioni termolesi o anche in associazioni non termolesi essendo i loro risultati meritevoli di premiazione o anche i cittadini residenti a Termoli che svolgano attività sportive o agonistiche in associazioni non termolesi essendo i loro risultati meritevoli di premiazione”, continua la bozza discussa in Commissione.

La discussione sul premio sportivo si è focalizzata sul vincolo della residenza e sulla necessità o meno di renderla obbligatoria ai fini del premio. Ad intervenire sul punto sono state le consigliere di maggioranza Giulia Michela Antignani (Popolari per l’Italia) e Fernanda De Guglielmo (Forza Italia), assieme a Manuela Vigilante (nella minoranza con il PD) ed allargatasi anche agli altri membri di commissione, che hanno proposto la possibilità di puntare sul legame con il territorio e sui risultati raggiunti, piuttosto che sulla residenza in senso stretto.

Nella Prima Commissione si è dato ampio spazio anche all’aggiornamento del regolamento per l’uso dello stemma e del gonfalone per le benemerenze che risale al 1992, per renderlo attuale in base ai nuovi premi che saranno integrati nello stesso. La bozza dello statuto sarà sottoposta all’esame del sindaco, del segretario comunale, dell’Assessore Barile e del gruppo di maggioranza dal Presidente Malorni.