Verità per Giulio Regeni: striscione esposto, ora si pensa a un atto di Consiglio

TERMOLI. Da qualche giorno il Comune di Termoli ha autorizzato l'esposizione dello striscione sulla ricerca e richiesta di verità in memoria di Giulio Regeni, a 4 anni dalla sua morte ingiusta.

I promotori della Città Invisibile hanno commentato così questa iniziativa andata a buon fine.

«Siamo stati molto contenti che l'amministrazione, nella persona del sindaco Roberti, abbia immediatamente voluto accogliere la richiesta di esporre lo striscione, prima ancora che la decisione venisse formalizzata da un atto istituzionale. L'adesione tra le forze politiche e della società civile è stata massiccia e rapida. Questo ci rende orgogliosi della nostra città, perché lo striscione è segno tangibile di uno schieramento su una battaglia molto importante.



Chiaramente l'adesione alla campagna non si esaurisce nell'esporre lo striscione. La barbara uccisione del ricercatore Giulio Regeni quattro anni fa al Cairo grida ancora giustizia, e il caso dello studente dell'università di Bologna Patrick Zaki, torturato e recluso in Egitto, ravviva oggi le preoccupazioni sullo stato dei diritti umani in Egitto. Ora spetta dunque alConsiglio e alla Giunta portare avanti la proposta di odg/delibera che abbiamo elaborato e che dovrebbe essere discussa nel prossimo consiglio comunale utile, dopo che alcuni gruppi consiliari se ne sono fatti carico. In essa si chiede che l'amministrazione si faccia portatrice presso il governo nazionale della richiesta di richiamare l'ambasciatore al Cairo, in quanto unico strumento di pressione diplomatica efficace per incoraggiare la collaborazione giudiziaria e portare ad accertare la verità. Questa è la richiesta dei genitori di Giulio e altri comuni hanno fatto la stessa cosa, ultimo quello di Milano pochi giorni fa.



Non possiamo restare a guardare mentre giovani entusiasti e brillanti vengono oppressi in un paese che ha ottimi rapporti economici e politici con l'Italia. Grazie per l'attenzione, per La città invisibile, Francesco De Lellis».