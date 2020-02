In Molise nessun contagio: 98 persone osservate e 65 in quarantena

CAMPOBASSO. "In Molise ad oggi non si segnalano casi di positività al Coronavirus, la situazione sanitaria è costantemente monitorata e sotto controllo, abbiamo i nominativi delle persone che sono in sorveglianza attiva domiciliare, non c'è bisogno di ulteriori posti letto, a breve arriveranno alla Protezione civile regionale mascherine e altri presidi di protezione individuale, quelli che attualmente abbiamo a disposizione sono più che sufficienti".

Lo ha detto il presidente della Regione Molise, Donato Toma, nell'informativa di questo pomeriggio al Consiglio regionale sull'emergenza Coronavirus.

"La Protezione civile è pronta - ha aggiunto - la rete emergenziale sta funzionando, sono costantemente aggiornato sull'evolversi della situazione, ad oggi non abbiamo situazioni di cui preoccuparci". (Fonte Ansa.it)

Nel corso del suo intervento Toma ha rivelato come ci siano 65 persone in isolamento domiciliare poiché rientrate dalle zone a rischio, 98 osservate e sono stati 6 i tamponi effettuati, tutti negativi.

Il resoconto di Palazzo D'Aimmo.

"In apertura della seduta il Presidente della Regione Donato Toma ha informato l’Assemblea sull’attività svolta in questi giorni per quanto concerne il contenimento e gestione del rischio di contagio da Coronavirus. Al momento, ha detto il Presidente Toma, la situazione in regione è sotto controllo. Non risultano casi di Coronavirus sul territorio molisano.

Sono 98 le persone sotto sorveglianza attiva, perché provenienti da regioni in cui si è accertato almeno un caso di contagio; mentre sono 65 le persone in isolamento volontario, con controllo giornaliero da parte delle strutture sanitarie, in quanto provenienti dalla cosiddetta zona rossa, sede dei focolai di contagio.

Il Presidente ha dato comunque notizia di aver a suo tempo allertato, quale massima autorità regionale per l’emergenza Coronavirus, le istituzioni sanitarie e la Protezione civile, e di aver emanato due ordinanze che dettano disposizioni ed individuano misure per il contenimento del rischio di contagio. Toma, infine, ha evidenziato come il sistema regionale, in continuo contatto con il Governo nazionale e con le altre Regioni, è pronto ad affrontare possibili evoluzioni della situazione".