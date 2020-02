CAMPOMARINO. Un nuovo grande riscontro nella mattinata odierna a Campomarino Lido, dove i volontari delle associazioni Ambiente Basso Molise e Aisa insieme all'amministrazione comunale e ai cittadini hanno proseguito l'opera di pulizia del territorio, partita il 25 gennaio, con il secondo appuntamento dei ‘Clean saturday’. I partecipanti sono stati dotati di un kit protettivo e del materiale per la raccolta dei rifiuti e si sono rimboccati le maniche.

"Anche la seconda giornata di Clean saturday "Campomarino merita" è andata. Oltre al tratto di spiaggia che va dal Lido Ritz al Lido Marechiaro, abbiamo approfittato per pulire anche qualche discarica abusiva presente per il Lido (vicino camping Corrado, via dei Ciclamini, via Croce, via Crispi, via Amendola e via Martiri d'Ungheria)" commenta soddisfatto l'assessore all'Ambiente Antonio Saburro. "Grazie di cuore al Sindaco (che segue ogni iniziativa), a tutti gli amici che hanno partecipato, alle ditte e alle Associazioni promotrici del progetto (Ambiente Basso Molise e A.I.S.A). Un ringraziamento particolare al consigliere comunale Luciano De Luca per la sua costante presenza".