TERMOLI. Questa mattina nel piazzale antistante la Chiesa Santa Maria degli Angeli c'è stata la consegna ufficiale di un defibrillatore di ultima generazione da parte dell'associazione "Il Mosaico" alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli. A consegnarlo è stato il presidente dell'associazione e consigliere comunale Enrico Miele; all'evento erano presenti il parroco della Chiesa di Difesa Grande, don Gabriele Morlacchetti, il sindaco di Termoli Francesco Roberti, il presidente del Consiglio comunale Michele Marone, il dirigente del reparto di Medicina d'Urgenza all'Ospedale San Timoteo dottor Nicola Rocchia, l'assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola e il consigliere Nico Balice.

L'associazione presieduta dal consigliere Miele si è già distinta diverse volte con questi gesti nell'ambito sociale e di sicurezza pubblica, alcune società sportive termolesi ne hanno già usufruito in passato. L’acquisto è stato possibile grazie ai fondi raccolti tramite le donazioni del cinque per mille. Il sindaco Roberti ha espresso soddisfazione per questa nuova installazione di un totem con defibrillatore salvavita, e a conclusione del suo intervento ha anche auspicato che non sia anche questo vittima dei vandali, invitando calorosamente i residenti della zona a denunciare anche personalmente da lui in Comune se dovessero vedere qualche azione delinquenziale nei pressi dell'installazione.

Anche il dottor Rocchia ha spiegato, prima di augurarsi di usarlo il meno possibile, che questo installato a Difesa Grande è un modello di defibrillatore all'avanguardia in fatto di tecnologia, molto usato in Europa; ora il suo augurio e impegno è quello di istituire dei corsi di formazione per poter usare al meglio l'oggetto. Come anche l'assessore alle Politiche sociali Silvana Ciciola ha detto che avrebbe fatto interessare anche i membri del centro sociale di Difesa Grande ai corsi di pratica per potere, in caso di necessità, utilizzare lo strumento salvavita.