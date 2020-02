Si insedia il nuovo dg Asrem Oreste Florenzano

CAMPOBASSO. E' giunto nella mattinata di oggi da Napoli e si è insediato Oreste Florenzano, il nuovo direttore generale dell'Asrem. 50enne, già da tempo manager in ambito sanitario, succede nell'azienda molisana alla commissaria Virginia Scafarto, nominata ad interim dal governatore Toma dopo che il precedente dg Gennaro Sosto aveva lasciato la direzione nel settembre del 2019. Già questa mattina la prima riunione operativa con la tecnostruttura, per affrontare le questioni di bilancio e misure per la prevenzione del coronavirus.



Ora il dottor Florenzano assicura di volersi subito mettere in viaggio per conoscere le strutture del territorio e le rispettive criticità: “Intendo conoscere i posti, incontrare gli operatori del settore e confrontarmi anche con le autorità locali”.

Per garantire continuità in un momento di emergenza sanitaria quale è quello in corso, il primo atto deliberativo di Florenzano è stata la nomina della stessa dottoressa Scafarto come direttore sanitario per 60 giorni.