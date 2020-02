Collegamento tra parco comunale e Rio Vivo, cantiere da aprire entro giugno

TERMOLI. Parte con 4 mesi di ritardo, potenziali, rispetto al crono-programma precedente, il cantiere che collegherà con un mini-tunnel il parco comunale alla zona di Rio Vivo.

Con determinazione dirigenziale n. 6423 del 26.11.2019 emanata dalla Regione Molise nell’ambito della Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.5 " Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala " del PSR Molise 2014-2020, è stato concesso al Comune di Termoli il contributo pubblico per l’intervento “Intervento di miglioramento accesso Parco comunale sito turistico del Borgo antico”; che in data 29.11.2019 veniva rilasciato all’Ente beneficiario il provvedimento di concessione correlato del disciplinare di concessione; vista la nota del Comune di Termoli, acquisita al protocollo regionale al n. 23350 del 10.02.2020, con la quale l’Ente ha richiesto una proroga di 4 (quattro) mesi per l’avvio dei lavori; visti - l’art. 6, comma 1, del Disciplinare di concessione, il quale dispone che gli interventi dovranno essere avviati entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di avvio; - l’art. 6, comma 3, e l’art. 14, comma 2, del Disciplinare di concessione, con i quali si prevede la possibilità di proroga, da parte dell’Autorità concedente l’aiuto, a fronte di motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti; - l’art. 6, comma 5, del Disciplinare di concessione nel quale è stabilito che i tempi di proroga non possono superare i 6 mesi dalla data di fine lavori stabilita; - il punto 6.6 del “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento”.

L’Ente beneficiario, così come indicato nella nota richiamata, ha provveduto a richiedere agli uffici competenti l’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 ed è in attesa del rilascio di quanto richiesto da parte degli enti preposti; rilevato che il tempo di proroga richiesto non supera i limiti stabiliti dall’art. 6, comma 5 del Disciplinare di concessione; ritenute valide le motivazioni esposte dall’Ente beneficiario; è stata concessa la proroga di 4 (quattro) mesi per il termine di avvio dei lavori per l’intervento di “Intervento di miglioramento accesso Parco comunale sito turistico del Borgo antico”.

Fissato come prossimo termine di avvio dei lavori il 27.06.2020, calcolato dalla data del 27.02.2020, termine inizialmente previsto per l’avvio dei lavori ai sensi dell’art. 6 del Disciplinare di concessione, nel rispetto del cronoprogramma dei lavori presentato dall’Ente beneficiario,