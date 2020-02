LARINO. Bandiere dell’Arcigay presenti oggi a Larino per la terza e penultima sfilata del Carnevale Larinese 2020, il numero 45. Una rassegna che rientra nell’ambito della serie dei Carnevali storici d’Italia finanziati dai Beni culturali. Domani ci saranno addirittura due pullman dell’associazione che ha brindato al carro dell’Unicorno, quello dell’amore universale, senza steccati ideologici. Nonostante vento e gelo, l’ultimo sabato di febbraio è stato comunque un grande successo di partecipazione. Il clima quaresimale non ha scalfito la voglia di divertirsi da parte di ragazzi, bambini e adulti, che hanno accompagnato i carri nel classico giro attorno a piazza del Popolo e viale Giulio Cesare.

Per la due giorni conclusiva la manifestazione, fiore all’occhiello dei maestri cartapestai di Larino, vedrà la presenza di tutto il team di “Carnevali d’Italia”. I Fotografi e Videomaker Roberto Ligurgo, Sebastiano Barbagallo e Giuseppe Vitulli sono a Larino per raccontare con la loro arte fotografica la caratteristica sfilata dei Carri Allegorici. La novità di questa edizione è stata la diretta Facebook del corso mascherato. La scelta di seguire in diretta lo storico Carnevale Frentano rientra tra le azioni che Carnevali d’Italia compie in giro per i carnevali della Penisola per promuovere e valorizzare l’arte del Carnevale coniugata nelle più svariate forme. La sfilata finale del Carnevale, si preannuncia bollente e carica di divertimento con un programma speciale ed avrà un risalto mediatico eccezionale grazie alle pagine social di Carnevale d’Italia su facebook ed instagram.