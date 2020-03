TERMOLI. «Usare inutilmente e male le mascherine può rivelarsi un boomerang». Lo dichiara il patologo clinico Giancarlo Totaro, che in questa occasione si presenta ai lettori nella sua qualifica medica.

«Non trasformiamo le mascherine da uno strumento di protezione e prevenzione in uno strumento pericoloso per chi le indossa. La mascherina non è un monile che si porta al collo , quando la si è indossata va tenuta in sede e non deve essere riutilizzata o spostata al collo o abbassata sulla bocca. La mascherina è categoricamente usa e getta, senza vie di mezzo. Premesso che ogni mascherina ha le sue caratteristiche tecniche. Fino a nuove comunicazioni le mascherine vanno utilizzate solo dalle persone previste al punto 7 nel decalogo del ministero per il bene di sé e degli altri.

La seconda cosa da non fare è fondamentale perché serve ad evitare di trasformare un presidio sanitario per la protezione dal contagio in uno strumento di coltura virale portato in prossimità delle vie respiratorie fungendo da incubatore ed amplificatore della carica virale, praticamente è come portare in prossimità delle vie aeree superiori un vero e proprio terreno di coltura dove sono presenti una quantità enorme di batteri e virus, non solo il Coronavirus.

Infatti è in atto un utilizzo sbagliatissimo di questi presidi perché dopo averle indossate vengono abbassate e rialzate in continuazione esponendo la parte esterna della mascherina (quella che blocca e raccoglie le goccioline respiratorie degli altri), nel momento in cui si abbassa al collo o sulla bocca, direttamente a contatto delle vie respiratorie porgendo la parte esterna "contaminata" in prossimità del naso o della bocca (peggio di portare le mani in bocca, al naso ed a contatto della congiuntiva).

Quindi una volta correttamente indossata non bisogna abbassare la mascherina al collo o sulla bocca come se fosse una bandana o un monile (questo purtroppo si vede anche in ospedale) per poi riportarla nella posizione corretta.

Bisogna rispettare i tempi di scadenza e le modalità di utilizzo della stessa che non devono di norma superare le sei otto ore o comunque non vanno utilizzate oltre il tempo riportato sulle indicazioni del foglietto illustrativo.

Le mascherine sono "usa e getta" e non vanno mai riutilizzate perché potenzialmente inquinate.

Non si può pensare di sterilizzare ogni cosa con derivati dell'ipoclorito o alcoolici e poi portare presidi potenzialmente contaminati a contatto diretto delle alte vie respiratorie.

La corsa ingiustificata all'acquisto indiscriminato delle mascherina, tra le altre cose, sta determinando una situazione di carenza delle stesse anche in ospedale dove pure la farmacia ha difficoltà di approvvigionamento.

Al momento non risultano carenze per i reparti più sensibili, mentre per gli altri reparti, come esempio il laboratorio, è stato assicurato che saranno soddisfatte le richieste di tutti reparti che le hanno richieste e verranno fornite nei prossimi giorni».