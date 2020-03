Panchina rossa new look, a Guglionesi inizia la "Settimana della donna" Copyright: Termolionline.it

GUGLIONESI. «Stamattina abbiamo ripristinato la panchina rossa realizzata lo scorso anno. Inoltre, abbiamo appeso qualche scarpa rossa all’albero. La settimana della donna ha inizio». E’ questo il messaggio lanciato dalla presidente del Consiglio comunale di Guglionesi, Barbara Morena.

«La nostra domenica mattina, grazie a Michela Bellocchio e Renato Moleri per la manodopera e all'Associazione San Nicola per aver offerto tutti i materiali per ripristinare la panchina rossa realizzata lo scorso marzo 2019», conclude la Morena, che ha anche offerto il suo contributo diretto.